Lakers – Rockets : Noël cauchemardesque à Los Angeles

Les problèmes des Lakers sont loin d’être réglés avec une troisième défaite consécutive, cette fois face aux Rockets, venus s’imposer largement (119-96) à la Crypto.com Arena. Pire, les Lakers ont perdu Austin Reaves, et sans doute pour un bon moment.

Dès l’entame, les Rockets imposent leur jeu physique, pilonnant la raquette et multipliant les secondes chances. Les Lakers sont dépassés défensivement et Houston prend rapidement 12 points d’avance (22-10) avec un super Amen Thompson. Un bon passage mené par Luka Doncic et Reaves permet à LA de revenir à -5, mais Houston réagit immédiatement par un 7-0, pour reprendre 14 points d’avance, puis mener 12 points (37-25) après un quart-temps.

Conscient que sa défense reste problématique, JJ Redick tente un ajustement avec un cinq incluant Marcus Smart et Jarred Vanderbilt. L’écart repasse à -8, sans que les Lakers ne parviennent à faire mieux, la faute à trop d’occasions manquées. Le retour sur le parquet de Kevin Durant redonne de l’air à Houston, mais deux tirs à 3-points de Luka Doncic et Jarred Vanderbilt ramènent LA à -4 (50-46). Comme souvent cette saison, la fin de quart-temps est ratée : un 6-0 pour les Rockets, et Houston rentre aux vestiaires avec 10 points d’avance (63-53).

Austin Reaves retourne à l’infirmerie

A la reprise, on apprend qu’Austin Reaves est officiellement forfait à cause de son mollet. Marcus Smart prend sa place dans le cinq. Houston frappe fort d’entrée avec des tirs primés de Kevin Durant et Jabari Smith Jr. pour porter son avance à 17 points (73-56). Malgré deux challenges gagnés par JJ Redick, les Lakers enchaînent les erreurs, et l’écart grimpe jusqu’à 21 points. Paradoxalement, Los Angeles shoote à plus de 50%, mais se fait écraser à la possession : 12 pertes de balle et 11 rebonds offensifs concédés, qui offrent 13 tirs de plus aux Rockets.

Un petit sursaut ramène les Lakers à -16, vite étouffé par un and-one de Reed Sheppard. LeBron James attaque le cercle sans relâche, mais l’absence de “stops” empêche tout retour. Après un dunk de LeBron, Durant plante un tir à 3-points puis trouve Thompson pour un alley-oop : l’écart repasse au-dessus des 20 points. Un dernier 7-0 des Lakers redonne un mince espoir, vite balayé par un 7-0 Houston, conclu par un lay-up en contre-attaque de Tari Eason. A 111-89 à trois minutes de la fin, Redick vide son banc et les Rockets viennent s’imposer de 23 points à Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Reaves rechute. La lésion au mollet est la maladie de l’année en NBA, et Austin Reaves a de nouveau ressenti une gêne au mollet gauche, et la franchise a annoncé qu’il allait passer une IRM. Avant sa sortie, il avait inscrit 12 points.

– Un duel “historique”. LeBron James et Kevin Durant pèsent plus de 73 600 points à eux deux, et jamais une rencontre NBA n’avait opposé deux joueurs aussi prolifiques dans l’histoire. Même si Houston a eu la main sur toute la rencontre, ce duel a tenu ses promesses.

– Rebonds. Les Rockets ont quasiment pris deux fois plus de rebonds que les Lakers ! Avec 48 prises à 25, Alperen Sengun et ses partenaires ont largement dominé sous les panneaux. 23 prises d’écart qui mènent à une victoire avec… 23 points d’écart.

