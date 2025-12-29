Kawhi Leonard (55 points) beaucoup trop fort pour les Pistons

Dès le premier quart-temps, les Clippers mettent la main sur la rencontre. Kawhi Leonard et James Harden surtout, qui alimentent la marque. En défense, les attitudes et l’intensité sont présentes et les Pistons sont clairement dominés, à l’image de Cade Cunningham qui se retrouve avec déjà trois fautes au compteur (33-20). Les deux stars sont parfaitement aidées par Nicolas Batum, qui apporte ses paniers primés. Mais il n’y a qu’une seule étoile sur le parquet : Kawhi Leonard. L’ailier All-Star est écœurant en donnant l’impression de ne rien manquer et Los Angeles rejoint les vestiaires après une première mi-temps très solide (60-42).

Après la pause, Cade Cunningham entre enfin de sa rencontre. Sous son impulsion, les joueurs du Michigan passent un 12-0. Est-ce suffisant pour revenir totalement dans la rencontre ? Non parce qu’encore une fois, « The Klaw » a la réponse. Il enchaîne les paniers, dépasse déjà la barre des 50 points et avant le dernier acte, les Californiens ont repris plus de vingt points d’avance (92-69). Rien ne bouge dans le dernier quart-temps et les Clippers signent ainsi un quatrième succès de suite, très autoritaire et très mérité, face aux leaders de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record en carrière de Kawhi Leonard. Quand il évolue à ce niveau, les Clippers ne sont pas les mêmes, c’est évident. Le double MVP des Finals a été exceptionnel, du début à la fin. Il était à 25 points à la pause, avant d’ajouter 26 unités dans le seul troisième quart-temps ! Il reviendra en dernier quart-temps pour inscrire quatre petits points et finir ainsi à 55 points, son record en carrière. Avec 11 rebonds, 5 interceptions et 3 contres. Plus fort encore, son pourcentage : 17/26 au shoot et 16/17 aux lancers-francs. Énorme, tout simplement, et son évaluation le confirme : 63 !

– La défense des Clippers. Équipe sans caractère pendant de longues semaines, la troupe de Tyronn Lue va mieux depuis quelques jours et le coach peut être rassuré après cette prestation face à Detroit. Car ses joueurs ont montré de belles attitudes en défense, avec des mains actives, de la pression et une envie de faire mal dans ce domaine. Une défense de ce niveau plus un Kawhi Leonard de gala permettent de signer des performances de ce calibre.

– La soirée contrastée de Cade Cunningham. Aucun point, trois fautes, trois ballons perdus. Voici la première mi-temps (ratée) du leader des Pistons. Il va rebondir en seconde période, avec de l’envie, pour compiler 27 points, 6 passes et aucune balle perdue. Mais comme en face, l’ancien ailier des Spurs était dans les étoiles, impossible de faire revenir son équipe malgré ce sursaut.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.