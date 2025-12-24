Les Clippers ont-ils enfin lancé leur saison ?

Depuis le début de la saison et avant ces derniers jours, les Clippers n’avaient réussi à enchaîner deux succès de rang qu’une fois, les 24 et 26 octobre, soit dans les premiers temps de la saison régulière. On sait que, depuis, ce fut catastrophique, avec peu de bonnes choses au compteur et aucune victoire face à un adversaire de gros calibre.

Puis, il vient d’y avoir deux victoires face aux Lakers et aux Rockets, soit deux équipes du Top 6 à l’Ouest. « Que l’on gagne ou que l’on perde, nous n’avons pas une mentalité de perdant même si notre bilan pourrait laisser penser que si », assure Kawhi Leonard, héros de la rencontre face à Houston.

C’est donc la deuxième série de la saison, qui possède une jolie mine puisque les deux équipes battues sont très ambitieuses. Alors, est-ce bien la preuve que les Clippers peuvent faire mieux et commencent enfin à trouver une alchimie, malgré l’absence d’Ivica Zubac ?

« Je sais qu’on ne peut pas remettre à zéro nos victoires et nos défaites, mais sur le plan mental, on ne doit pas s’inquiéter de notre bilan », assure Tyronn Lue. « On doit seulement se concentrer sur ce dont on besoin désormais et construire à partir de ça. On a besoin que Harden et Leonard, qui sont nos leaders, nos meilleurs joueurs, élèvent leur niveau et nous guident. Ils l’ont très bien fait depuis deux matches. »

« On est meilleur que notre bilan ne le dit »

John Collins, lui, souligne un changement chez les Clippers depuis quelques matches. Ils communiquent davantage et ont plus de « volonté, d’envie de jouer dur », indique l’intérieur. « On a tous le sentiment d’être au pied du mur et on veut s’améliorer, inverser le cours de la saison. »

La barre des 30 rencontres disputées n’a pas été atteinte par Los Angeles, et il reste plus de 50 matches pour inverser la tendance. C’est largement suffisant, surtout avec le calendrier des prochains jours, assez clément : Portland, Detroit, Sacramento et Utah. Après le déplacement à Portland vendredi, James Harden et ses coéquipiers vont même rester à domicile pendant cinq matches d’affilée.

« Je ne sais pas ce que ça fait d’être dans cette position, avec un tel bilan », concède le barbu, habitué à évoluer dans des équipes bien plus compétitives. « On est meilleur que notre bilan ne le dit. On a des opportunités qui arrivent, des matches à la maison, il faut en profiter et accumuler quelques victoires. »