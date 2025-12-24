Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard remet les Clippers à flot

Kawhi Leonard sortait d’un match face aux Lakers où il avait certes mis 32 points, pour ramener la victoire à son équipe, mais l’adresse n’avait pas été au rendez-vous avec un 8/24 au tir.

Mais contre Houston, le double champion NBA avait réglé la mire. Dès le début de match, il se lance dans un échange de paniers avec Kevin Durant, mais l’ailier des Clippers prend rapidement le dessus. Dans le deuxième quart-temps, c’est lui qui donne l’avantage à Los Angeles en enchaînant deux paniers consécutifs à mi-distance. À la mi-temps, la star des Clippers compte déjà 18 points et il ne lève pas le pied après la pause.

Au milieu du troisième quart-temps, il se fraie un chemin dans la défense des Rockets pour claquer un dunk à deux mains. Juste après, il efface Tari Eason pour réussir un “step-back” à 3-points.

« Cet été, il a beaucoup travaillé sur son tir à 3-points en sortie de dribble », explique son entraîneur, Tyronn Lue. « Il prend aussi plus de tirs en sortie d’écran et il arrive à les mettre. Nous devons continuer à faire en sorte qu’il trouve ses spots, à deux et à trois points. Quand il a subi des prises à deux, il a su trouver la bonne passe pour trouver un tir ouvert. »

Kawhi Leonard laissera son talent de passeur parler dans le dernier acte. Alors que son compteur personnel affiche déjà 32 unités, les Rockets se mettent à faire des prises à deux sur l’ailier et, à deux reprises, il parvient à trouver Kobe Sanders qui sanctionne derrière l’arc.

L’ancien de Toronto finit la soirée avec 41 points à 16/23 au tir et 4/5 de loin pour réaliser son neuvième match en carrière à 40 unités, dont six sous les couleurs des Clippers. Il a également ajouté 8 rebonds et 5 passes pour permettre aux Clippers de dominer Houston 128 à 108.

Une mentalité de gagnant

« J’ai juste trouvé mes spots, mes coéquipiers m’ont fait confiance et mes tirs sont rentrés », commente Kawhi Leonard en bord de terrain après le match. « Nous voulons accumuler des victoires et je suis très enthousiaste pour ce groupe. Ça fait deux victoires de suite et nous devons enchaîner. »

Grâce à cette victoire, les Californiens enchaînent un deuxième succès consécutif, ce qui n’était plus arrivé depuis le troisième match de la saison, lorsque les Angelinos avaient battu les Suns et les Blazers. Malgré ces deux succès, les Clippers possèdent toujours un bilan très loin de l’équilibre avec seulement 8 victoires pour 21 défaites.

« Nous savons tous combien de matchs nous avons déjà perdus », souligne l’ailier des Clippers. « Je l’ai déjà dit, mais c’est une longue saison. À chaque fois que vous mettez ce maillot, vous devez être compétitifs et essayer de gagner. C’est ce dont je suis le plus fier et c’est le cas de tout le monde. Que l’on gagne ou que l’on perde, nous n’avons pas une mentalité de perdant même si notre bilan pourrait laisser penser que si. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 18 33:07 47.8 35.1 97.8 1.1 5.0 6.1 3.2 1.6 2.0 1.9 0.4 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.