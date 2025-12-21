LeBron James (36 points) trop seul pour les Lakers face aux Clippers

Les Clippers recevaient les Lakers pour un deuxième épisode du derby de Los Angeles, mais surtout pour tenter de retrouver quelques couleurs. Avant cette rencontre, les hommes de Tyronn Lue n’avaient ainsi remporté qu’un seul de leurs onze derniers matchs…

James Harden (21 points, 4 rebonds, 10 passes) ouvre le score et met les Clippers sur de bons rails. Les joueurs d’Inglewood démarrent la partie avec un 9-0 tandis que du côté des Lakers, le début de soirée est plus compliqué puisque les hommes de JJ Redick manquent leurs sept premiers tirs. Il faut attendre quatre minutes et un tir primé de LeBron James (36 points à 15/28 au tir) pour voir les Lakers inscrire leurs premiers points du match, mais James Harden répond aussitôt avec une flèche à longue distance (12-3).

Si LeBron James a lancé la machine, les Lakers n’arrivent pas à revenir et Nicolas Batum (3 points, 4 rebonds en 20 minutes) les enfonce un peu plus. Dès son entrée en jeu, le Français plante un tir de loin, ce qui force JJ Redick à prendre un temps-mort. Un arrêt de jeu qui ne change pas la dynamique de ce début de match. Juste après, Dalton Knecht prend un tir de loin qui donne lieu à un “airball”.

Les Clippers s’envolent

De l’autre côté du terrain, Ivica Zubac réussit un 2+1, mais la soirée du pivot va être écourtée. Sur une tentative de “floater”, le pied du Croate atterrit sur celui de LeBron James et sa cheville tourne. Il rejoint les vestiaires et ne reviendra pas pour la suite du match.

Cependant, les Clippers mènent 28 à 15 après douze minutes de jeu. Pour démarrer le deuxième quart-temps, Brook Lopez se montre avec deux tirs primés tandis que les Lakers n’arrivent toujours pas à régler la mire. Si les visiteurs enchaînent les tirs ratés, Kawhi Leonard (32 points, 12 rebonds, 3 interceptions) plante trois tirs de loin sur le deuxième acte et compte 15 points au moment de rejoindre les vestiaires. Dans son sillage, les Clippers mènent 54 à 39 à la pause.

La deuxième mi-temps débute sans Luka Doncic. Le Slovène a été touché à la jambe en première période et a été contraint de céder sa place. Ainsi, avec une ligne extérieure démunie puisque Austin Reaves était également absent, LeBron James tente de ramener les Lakers dans la partie, mais cela ne suffit pas. Au milieu de ce troisième acte, Kawhi Leonard et John Collins réussissent deux tirs à 3-points et les Clippers prennent vingt points d’avance, soit le plus gros écart du match (71-51).

Le vain sursaut d’orgueil des Lakers

Si les Lakers comptent 19 points de retard avant de débuter le dernier acte, ils ne s’avouent pas vaincus pour autant. Marcus Smart subit une faute flagrante de Kobe Sanders sur un tir à 3-points et réussit ses trois lancers francs. Juste après, LeBron James convertit un 2+1 et les Lakers reviennent à sept longueurs (80-73).

Cependant, les Clippers ne craquent toujours pas et répondent d’abord par un tir primé de John Collins tandis que James Harden et Kawhi Leonard rajoutent chacun deux points pour redonner un peu d’air aux pensionnaires de l’Intuit Dome (88-73). À deux minutes du terme, LeBron James réussit un nouveau tir à 3-points qui ramène les Lakers à neuf longueurs, mais les Clippers ne plient pas. Les coéquipiers de Kawhi Leonard finissent par s’imposer 103 à 88 et mettent fin à leur série de cinq défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Le début de match manqué des Lakers. Les Lakers jouaient ce match sans Deandre Ayton ni Austin Reaves. Des absences qui ont pesé en attaque puisque mis à part LeBron James, personne n’a semblé être en rythme sur le début de la rencontre. Preuve en est, mis à part l’ailier, derrière lui, seul Luka Doncic a réussi un tir sur ce premier acte. De l’autre côté du terrain, ce ne fut guère mieux et les visiteurs comptaient déjà 13 points de retard après douze minutes de jeu. Dès lors, ils ont couru après le score jusqu’à la fin du match et malgré un sursaut d’orgueil dans le dernier acte, ils n’ont jamais réellement inquiété leur adversaire du soir.

– Les Clippers n’ont pas craqué dans le troisième quart-temps. Petit événement du côté des Clippers car les hommes de Tyronn Lue n’ont pas laissé leur avance fondre après la pause comme ils en ont l’habitude. Mieux encore, ils ont profité des nombreuses maladresses des Lakers pour creuser l’écart et prendre jusqu’à vingt points d’avance. Ainsi, les coéquipiers de Nicolas Batum ont pu s’offrir un solide succès en encaissant seulement 88 points, leur plus bas total cette saison.

– Inquiétude pour Ivica Zubac. Même lorsqu’ils s’imposent, la soirée ne peut pas être parfaite pour les Clippers. Les Californiens ont perdu Ivica Zubac touché à la cheville dès le premier quart-temps. Pour le remplacer, Tyronn Lue a relancé Brook Lopez et l’ancien des Bucks a mis 11 points avec notamment trois tirs à 3-points. À noter également que Luka Doncic a manqué toute la deuxième période à cause d’un pépin à la jambe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.