Juste avant Noël, Kawhi Leonard et les Clippers s’offrent les Rockets !

Les Rockets traversent un “road trip” compliqué avec trois défaites sur leurs quatre derniers matchs. Pour ce cinquième arrêt, les Texans posaient leurs valises à Los Angeles pour y défier les Clippers amputés d’Ivica Zubac touché à la cheville et absent pour les trois prochaines semaines minimum.

Houston réussit son début de match notamment d’abord grâce à Kevin Durant (22 points, 5 rebonds, 2 contres), auteur des sept premiers points des Rockets puis Jabari Smith Jr. prend le relais du double champion NBA. Ensemble, le duo inscrit 22 des 35 points des visiteurs sur ce premier acte qui mènent de six points après douze minutes (35-29).

Le deuxième quart-temps s’ouvre sur un tir primé de Nicolas Batum (6 points à 2/4 au tir). Dans la foulée, les Clippers décident de tirer beaucoup à 3-points. Une stratégie payante puisque les Angelinos reviennent à un point grâce à une flèche à longue distance de Kris Dunn suivie par Brook Lopez (47-46). Si Ime Udoka est contraint de prendre un temps-mort, cela ne suffit pas pour enrayer la bonne dynamique des locaux qui peuvent compter sur Kawhi Leonard (41 points, 8 rebonds, 5 passes) pour reprendre l’avantage. L’ailier réalise une première mi-temps solide, avec 18 points à son compteur. Dans son sillage, les Clippers mènent 63 à 58 au moment de rejoindre les vestiaires.

Kawhi Leonard va chercher les 40 points

Si la deuxième mi-temps s’ouvre sur un dunk d’Amen Thompson (19 points, 9 rebonds, 5 passes), ce sont les Clippers qui brillent de par leur adresse.

Grâce à trois lancers-francs de James Harden (29 points, 4 rebonds, 6 passes), ils prennent dix points d’avance tandis que John Collins en profite pour se montrer avec deux tirs primés pour alourdir l’écart (92-75). Les hommes de Tyronn Lue conservent cette avance jusqu’à la fin de ce troisième quart-temps et comptent toujours 16 points d’avance au moment d’entamer le dernier acte (98-82).

Si Houston tente de revenir au score, les espoirs des Texans sont rapidement séchés par Kobe Sanders qui enchaîne deux flèches à longue distance pour redonner de l’air à Los Angeles. À six minutes du terme, James Harden ferme définitivement la boutique avec un tir primé qui offre vingt points d’avance aux locaux, le plus gros écart du match (116-96).

Les Clippers s’imposent 128-108 et s’offrent un deuxième succès consécutif. Les coéquipiers de Kevin Durant ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs avant de défier les Lakers ce jeudi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers retrouvent des couleurs. Après un premier succès face à des Lakers amoindris, la franchise de Los Angeles a remis le couvert avec une victoire autoritaire face à Houston. Dès la première mi-temps, les Californiens ont été appliqués avec seulement deux pertes de balle. Généralement, c’est après la pause que les Clippers craquent, mais ce ne fut pas le cas cette fois-ci. Les locaux ont continué d’enfoncer leur adversaire du soir notamment grâce à leur adresse longue distance (54 % de réussite derrière l’arc). En point d’orgue de cette soirée réussie, la prestation de Kawhi Leonard, auteur de 41 points à 16/23 au tir et 4/5 de loin.

– Une soirée compliquée au rebond. Sans Ivica Zubac, il était évident que les Clippers allaient souffrir au rebond puisque Brook Lopez, le remplaçant du Croate dans la rotation, n’en capte que deux par soir malgré ses 2m16. Les hommes de Tyronn Lue ont été dépassés dans ce compartiment de jeu contre Houston avec 34 prises contre 42 pour les Texans. Cet écart a notamment été aperçu au début de match où les Rockets ont multiplié les rebonds offensifs (15 au total pour Houston contre seulement 6 pour les Clippers) afin de s’offrir de nombreuses secondes chances. Bonne nouvelle pour les Californiens cependant, cette faiblesse ne les a pas empêchés de s’imposer.

– Un “road trip” compliqué. Depuis plus d’une semaine, les Rockets sont dans un “road trip” de six matchs dans la conférence Ouest et celui-ci n’est pas une réussite. Après cinq matchs, les hommes d’Ime Udoka n’en ont remporté qu’un seul et ont essuyé trois défaites en prolongation avant ce lourd revers face aux Clippers. Houston disputera la dernière rencontre de ce voyage ce jeudi avec une rencontre face aux Lakers à la Crypto.com Arena.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.