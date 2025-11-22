James Harden (55 points) cartonne les Hornets et les Clippers retrouvent des couleurs

Les Clippers poursuivent leur “road trip” à l’Est à Charlotte pour y défier les Hornets de LaMelo Ball, mais aussi de Brandon Miller qui dispute seulement son troisième match de la saison. L’arrière se montre dès le début de la rencontre en inscrivant les trois premiers paniers de son équipe et, sous son impulsion, les Hornets démarrent la partie avec un 6/6 au tir (13-8).

Côté Clippers, la réponse arrive de James Harden (55 points, 3 rebonds, 7 passes) qui réalise un premier quart-temps de haut voltige : 27 points à 9/12 au tir et 5/7 de loin pour permette à Los Angeles de mener 38-30.

Cependant, les Clippers n’arrivent pas à s’envoler parce que Kon Knueppel (26 points à 9/12 au tir) réalise aussi une solide première mi-temps. Grâce aux 18 points à 7/9 au tir de leur rookie, les Hornets ne comptent que cinq points de retard au moment de rejoindre les vestiaires (62-57).

Record de franchise pour James Harden

Après la pause, les Hornets décident évidemment de multiplier les prises à deux sur James Harden. Résultat, l’attaque des Clippers est bien moins tranchante, ce qui permet à Charlotte de revenir à deux points par l’intermédiaire de LaMelo Ball (18 points, 4 rebonds, 7 passes). Pour reprendre de l’avance, les visiteurs s’appuient sur le duo John Collins – Ivica Zubac à l’intérieur et après un 3+1 de James Harden, les Clippers mènent 89-76.

Dans le dernier acte, Nicolas Batum (9 points, 3 rebonds, 2 contres) enterre définitivement les Hornets avec son troisième tir de loin de la soirée (102-82). Si Charlotte n’arrive pas à revenir, la partition de James Harden n’est pas encore terminée. Le maestro des Clippers atteint la barre des 55 points pour dépasser les 52 unités de Bob McAdoo et Charles Smith et établir un nouveau record de franchise.

Les Californiens s’imposent ainsi 131-116 et mettent fin à leur série de trois défaites de suite avant d’aller défier les Cavaliers ce dimanche. Un duel qui sera marqué par le retour de Kawhi Leonard.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

James Harden rugit, les Clippers sourient. Dès le premier quart-temps, le meneur de Los Angeles a mis son équipe sur son dos grâce à son adresse à longue distance et finit le premier acte avec 27 points, un record NBA cette saison, à 9/12 au tir et 5/7 de loin. Après la mi-temps alors qu’il est doublé par les Hornets, il trouve une ouverture pour réussir un 3+1 qui redonne dix points d’avance aux Clippers. Dans le quatrième quart-temps, l’ancien MVP en profite pour passer la barre des 50 points, mais surtout, en finissant le match avec 55 unités, il établit un nouveau record de franchise. Une prestation XXL qui permet aux Clippers d’éviter une quatrième défaite de suite.

La dernière de Chris Paul à Charlotte. Avant la rencontre, CP3 avait annoncé qu’il disputerait son dernier match en Caroline du nord. Ovationné par les fans de Charlotte, il termine meilleur passeur du match avec 8 passes en 25 minutes. Il plante un 3-points devant le banc des Hornets en première mi-temps.

Harden rejoint trois légendes. Dans l’histoire, ils ne sont que trois à avoir inscrit 55 points et plus après 36 ans. Il s’agit de Kobe Bryant, LeBron James et Stephen Curry. C’est tout !

Kon Knueppel le rayon de soleil de Charlotte. Si James Harden a dû autant s’employer, c’est notamment parce qu’il a eu une fervente opposition de la part de Kon Knueppel. À la mi-temps, le rookie de Charlotte est déjà à 18 points à 7/9 sur tir. Malheureusement pour les Hornets, il a été moins trouvé après la pause puisqu’il n’a pris que trois tirs de plus, mais cela lui a quand même permis de finir la partie avec 26 unités et un joli 6/9 de loin.

Le duel des Français. Sur ses anciennes terres, Nicolas Batum a trouvé de l’adresse à l’image de son 3/4 derrière l’arc dont un tir primé qui est venu sceller le sort du match, offrant vingt points d’avance aux Clippers. De son côté, Moussa Diabaté a réalisé un match légèrement en-dessous de ses standards avec 6 points et 7 rebonds en 25 minutes de jeu.