Norman Powell et le Heat enchaînent à Detroit !

Englué dans une série noire de huit revers en neuf matchs il y a peu, le Heat revit depuis trois matchs et vient d’enchaîner un quatrième succès de rang après avoir dominé la meilleure équipe à l’Est, sur son parquet ! Malgré un réveil tardif, Detroit a concédé sa 9e défaite de la saison en subissant la défense agressive, la vitesse d’exécution en attaque et l’adresse des Floridiens pratiquement tout le match. Pour ce qui est de l’adresse extérieure, Miami s’en est surtout remis à Norman Powell, auteur de 36 points à 7/14 dans l’exercice.

Le cocktail a en tout cas permis aux hommes d’Erik Spoelstra de prendre rapidement les devants, grâce à un 14-2 placé en fin de premier quart-temps (22-31). Dru Smith, Jaime Jaquez Jr et Bam Adebayo ont su relayer un Norman Powell qui est progressivement monté en température, à l’image de sa fin de première mi-temps, marquée par trois paniers à 3-points dont le dernier à 0.9 seconde du buzzer de la pause (54-63).

Sasser a quelque chose

L’affaire semblait entendue en milieu de troisième quart-temps après une claquette dunk de Bam Adebayo, deux paniers à 3-points coup sur coup de Davion Mitchell agrémentés d’un nouveau coup de chaud signé de la paire Powell-Wiggins pour porter la marque à 82-60 en faveur de Miami. Toujours relégués à 22 longueurs à 3 minutes de la fin de la période (67-89), les Pistons ont fini par sortir de leur trou, principalement grâce à… Marcus Sasser !

L’arrière a planté quatre paniers à 3-points pour ramener son équipe à un écart honorable, avant de voir Javonte Green par deux fois puis Cade Cunningham, à 3-points également, relancer soudainement les dernières minutes du match (104-114). Les mauvais choix d’un Heat sous pression d’un côté et le dunk d’Ausar Thompson suivi du 3-points de Davonte Green ont alors offert à Detroit l’occasion de rêver d’un “come-back” de folie (112-114). Sauf qu’un fadeaway de Jaime Jaquez à mi-distance et une mauvaise remise en jeu d’Ausar Thompson ont finalement replacé Miami en position de force pour permettre aux Floridiens de s’imposer 118-112, non sans s’être fait très peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Norman Powell repart fort en 2026. Les Pistons n’ont pas trouvé de solution pour l’arrêter, il s’en est donc donné à cœur-joie, s’offrant un joli 7/14 de loin pour alimenter ses 36 points. Seule ombre au tableau, son dernier quart-temps où il n’a scoré que deux points, les deux derniers du match sur lancer-franc.

Davion Mitchell a malmené Cade Cunningham. Peu d’équipes ont le profil pour arrêter le rugueux meneur des Pistons. Ce n’est pas le cas de Miami, qui a placé la sangsue Davion Mitchell sur Cade Cunningham. Malgré ses 31 points (dont 17 inscrits sur lancer-franc), le leader de Detroit a eu bien du mal à s’exprimer, se retrouvant condamné à l’exploit pour scorer. Limité à 6/16 au tir, il s’est aussi illustré par ses 7 ballons perdus (compensées par ses 11 passes décisives).

La grosse boulette d’Ausar Thompson. Le Heat a perdu pied en fin de match, et cette possession cruciale à 114-107 en a été l’un des exemples, puisque c’est Bam Adebayo qui s’est retrouvé meneur de jeu à ce moment, à dribbler en tête de raquette. Deux dribbles ont suffi pour que Cade Cunningham intercepte le ballon et propulse Ausar Thompson en contre-attaque pour un dunk qui a ramené Detroit à deux possessions (109-114). Malheureusement pour le jumeau Thompson, à peine plus de 30 secondes plus tard, alors que les locaux étaient revenus à -2 (112-114), sa remise en jeu pour permettre aux siens d’égaliser ou de prendre l’avantage a viré au fiasco. Sa passe à destination de Cade Cunningham a été interceptée, scellant la victoire du Heat, après deux derniers lancers de Norman Powell…

Marcus Sasser confirme. Déjà en vue face aux Lakers, l’arrière a encore flambé puisqu’il a été celui qui a fait renaître l’espoir dans les rangs des Pistons avec un joli 4/6 à 3-points à la clé pour 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Il n’aura manqué que la victoire pour qu’il soit le héros de la soirée.

La cheville de Jalen Duren a tourné. Le pivot des Pistons s’est fait une belle entorse de la cheville sur un drive et a vite rejoint les vestiaires. Dès la pause, les Pistons ont confirmé qu’il ne reviendrait pas en jeu. Reste maintenant à attendre le retour des premiers examens.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.