Marcus Sasser, chef d’un soir du banc des Pistons

Qui aurait pu prévoir que Marcus Sasser serait le deuxième meilleur marqueur des Pistons, derrière Cade Cunningham, dans la victoire face aux Lakers ? Pas grand monde quand on regarde les prestations du joueur depuis le début de saison. Blessé en début d’exercice, il n’avait joué jusque-là que seulement quatre rencontres, la dernière le 20 décembre, et 19 minutes au total…

Dès lors, avec 19 points (4/6 à 3-pts) et 5 passes en 24 minutes sur le parquet des Lakers, Marcus Sasser a fait le match de sa saison. Il fut le général de l’armée des remplaçants, qui ont inscrit 67 points dans ce succès.

« Le banc a été énorme. Il nous a apporté l’étincelle. Tous les joueurs ont contribué, des deux côtés du terrain. On peut faire la liste des joueurs qui ont joué et ont eu de l’impact », se réjouit JB Bickerstaff, avant de louer particulièrement la prestation du meneur de jeu.

« Marcus Sasser semble toujours trouver une manière d’être prêt »

« Je serais négligent si je ne parlais pas de Marcus Sasser. Il ne jouait pas mais semble, je ne sais comment, toujours trouver une manière d’être prêt. Il a été excellent en défense, a mis des gros shoots. Ce qu’il a réalisé n’est pas facile. Ce n’est pas facile de ne pas beaucoup jouer et d’être efficace. »

Les Pistons, en profitant des ballons perdus de leur adversaire, ont fait la différence en dernier quart-temps. Marcus Sasser a alors compilé 8 points et 3 passes dans les douze dernières minutes.

« C’est la confiance qui compte », assure le coach. «Il était avec nous la saison passée, puis une blessure l’a écarté. Mais on a confiance en lui. On connaît son niveau, on sait qu’il peut avoir de l’impact. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’ait une opportunité. Dès qu’on fait appelle à lui, il répond présent. »

Une confiance confirmée par le principal intéressé, dont les paniers primés sur la fin ont été salués par ses coéquipiers sur le banc. « L’équipe m’a toujours soutenu. On est comme ça. On se souhaite le meilleur », affirme-t-il. « Je me sens bien. J’ai travaillé tous les jours pour être prêt. Je garde ma routine. Je reste mentalement fort. »

Marcus Sasser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 71 19:02 42.8 37.5 87.9 0.2 1.6 1.8 3.3 1.5 0.6 1.3 0.2 8.3 2024-25 DET 57 14:14 46.3 38.2 84.3 0.3 0.9 1.2 2.3 1.3 0.6 0.9 0.1 6.6 2025-26 DET 4 4:45 50.0 33.3 0.0 0.8 0.8 1.8 0.8 0.0 0.3 0.0 1.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.