Les Pistons gâchent la soirée d’anniversaire de LeBron James

Deux jours après être passé à côté de sa première période face aux Clippers, Cade Cunningham est déterminé à se montrer dès l’entame de match. Ça tombe bien, on ne voit que lui ou presque dans le premier quart-temps gagné par les Pistons (30-36). Le leader de Detroit met du rythme et c’est ainsi que son équipe met la main sur la rencontre.

Dès qu’ils le peuvent, les joueurs de JB Bickerstaff courent et ça fait beaucoup de mal aux Lakers, qui s’appuient sur le duo LeBron James – Luka Doncic pour suivre le rythme (65-70).

Le troisième quart-temps ne permet à aucune des deux équipes de faire la différence. Tout va se jouer dans le quatrième. Avec les énergiques remplaçants Jaden Ivey et Marcus Sasser, les Pistons enfoncent les Lakers, qui aident bien leur adversaire en perdant quantité de ballons, assez bêtement le plus souvent. Tout devient alors trop facile pour Detroit, qui peut dérouler dans ce dernier acte et s’imposer logiquement sur le parquet de Los Angeles, 106-128.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop facile pour les Pistons. Deux chiffres illustrent la facilité avec laquelle Cade Cunningham et ses coéquipiers ont pu évoluer en attaque : 74 points marqués dans la raquette et 31 en contre-attaque ! La défense des Lakers continue de souffrir et JJ Redick n’a pas eu la solution pour ralentir le rythme ni limiter l’impact de ses adversaires près de son cercle. On peut même ajouter les 67 points inscrits par les remplaçants du Michigan comme statistiques à retenir, tant ils ont été très bons.

– Quel match pour LeBron James le jour de ses 41 ans ? Avec 17 points à 6/17 au shoot, mais aussi 5 ballons perdus, le « King » a connu, à l’image de ses coéquipiers, une soirée difficile pour son 41e anniversaire. Luka Doncic, meilleur marqueur de son équipe avec 30 points, a perdu 8 ballons par exemple, en plus de shooter à 3/11 derrière l’arc. Les deux stars ont ainsi cumulé 13 des 20 ballons perdus de leur formation.

– Detroit termine son « road trip » sur une bonne note. Avec deux défaites de suite, les Pistons étaient conscients de leurs difficultés sans céder à la panique. Ils ont bien fait d’adopter cette philosophie puisqu’ils finissent leurs déplacements avec une troisième victoire en cinq rencontres. Sérieux et motivés, ils ont très bien rebondi après des prestations moins abouties et parfaitement profité d’une équipe de Los Angeles bien trop tendre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.