Encore une prestation inquiétante pour les Lakers

Pour leur dernier match de l’année 2025 et l’anniversaire de LeBron James, face aux Pistons, les Lakers n’ont pas offert une prestation inoubliable, mais davantage dans la lignée des récentes performances, assez décevantes.

Après deux défaites de rang, les joueurs de Detroit avaient de l’envie et de la détermination, ce qui n’était pas totalement le cas de Los Angeles, qui s’est laissé déborder du début à la fin. « Les ballons perdus, les points dans la raquette et ceux en contre-attaque nous ont tués », lance le coach des Lakers, pas très bavard en conférence de presse.

Prenons donc les trois chiffres. Les ballons perdus de Los Angeles ? 20. Les points dans la raquette des Pistons ? 74. En contre-attaque ? 31. Clairement, offensivement, ce fut trop facile pour les troupes de JB Bickerstaff. Au fil de la rencontre, les Californiens ont montré de l’agacement avec les arbitres. « Il y a de la frustration quand on perd des ballons et qu’on a le sentiment de ne pas avoir les coups de sifflet », réagit JJ Redick.

Un seul sujet : les ballons perdus

Le problème, c’est que l’agressivité était du côté de Detroit et les arbitres ont alors été, comme souvent, dans le sens de l’équipe qui en voulait le plus. « On doit égaler leur impact physique. Tout est là », indique Luka Doncic, encore moins loquace que son entraîneur.

Le Slovène estime que lui et ses coéquipiers ont bien joué pendant trois quart-temps, avant de craquer dans le dernier. La faute aux ballons perdus, le sujet dont il parlera le plus devant les journalistes, toujours avec des phrases courtes. « Il y en a eu trop », dit-il, avant de glisser plus tard :« On a perdu beaucoup de ballons, j’en ai perdu beaucoup. »

L’ancien leader de Dallas a en effet gâché huit possessions. LeBron James en ajoute cinq. Comment les limiter ? « Je n’ai pas vraiment le ballon. Je joue beaucoup loin du ballon. Si les coaches me demandent de l’avoir plus dans les mains, je peux le faire. Cette saison, la plupart du temps, je joue loin du ballon », analyse le « King », qui fêtait ses 41 ans.

Avoir un LeBron plus créateur, c’est peut-être une piste à explorer. Qu’en pense Luka Doncic ? « Trop de ballons perdus, on doit arrêter d’en perdre », balance-t-il, visiblement déterminé à ne pas trop en dire…