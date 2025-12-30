À 41 ans, LeBron James a encore quelques records à aller chercher…

« Je me bats contre le temps et je suis en train de lui botter les fesses dans la dernière ligne droite » s’amusait récemment LeBron James, après avoir brillé à quelques jours de ses 41 printemps.

C’est en effet ce 30 décembre que le « King » fête son anniversaire, et s’il a commencé sa saison en retard en raison d’une sciatique et qu’il a logiquement perdu en influence, il reste quand même productif. De quoi lui permettre de continuer à grimper dans les livres d’histoire… pour s’emparer de quelques records supplémentaires ?

Le record de matchs disputés de Robert Parish

Après avoir joué 14 matchs cette saison, LeBron James en totalise donc 1 576 (en saison régulière). Il n’est donc plus qu’à 35 rencontres disputées du record absolu, détenu depuis près de trente ans par Robert Parish.

Le « Chief » avait ainsi fini sa carrière à 43 ans et 254 jours, et s’il n’est pas le plus vieux joueur à avoir foulé les parquets NBA (Nat Hickey et Kevin Willis l’ont battu sur ce point), personne n’a jamais joué autant que lui. Entre 1976 et 1997, le pivot des Warriors, des Celtics, des Hornets et des Bulls a ainsi disputé 1 611 rencontres.

Néanmoins, il y a de bonnes chances que LeBron James le dépasse cette saison. Les Lakers ont ainsi encore 52 matchs à jouer cette saison, et le « King » doit en disputer au moins 36 pour s’emparer du record…

Le record de paniers de Kareem Abdul-Jabbar

Grâce aux 3-points et aux lancers-francs, LeBron James a déjà dépassé Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points inscrits en NBA, devenant le 7 février 2023 le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue.

Néanmoins, l’ancien pivot des Bucks et des Lakers est toujours le recordman du nombre de paniers inscrits en NBA, avec 15 837 réussites entre 1969 et 1989. Toutefois, « KAJ » risque bien de devoir également laisser ce record puisque LeBron James comptabilise actuellement 15 596 paniers dans la Grande Ligue.

Il n’y a donc plus que 241 paniers d’écart et, au rythme actuel du « King », soit 7.7 paniers par match, il lui faudra un peu plus de 30 matchs pour s’emparer de ce nouveau record. Là encore, sans blessure majeure qui le bloquerait de longues semaines ou de longs mois à l’infirmerie, c’est tout à fait atteignable cette saison !

La troisième place des meilleurs passeurs de Jason Kidd

Malgré sa longévité exceptionnelle et ses 7.4 passes de moyenne, LeBron James ne deviendra pas le meilleur passeur de l’histoire, car le record établi par John Stockton (15 806 offrandes) est beaucoup trop élevé.

Avec ses 11 678 passes en carrière, le « King » est ainsi à 4 128 unités de l’ancienne légende d’Utah, soit près de huit saisons complètes à son rythme actuel. Néanmoins, et c’est déjà impressionnant, LeBron James n’est plus qu’à 413 passes décisives d’intégrer le podium des meilleurs passeurs de l’histoire.

En effet, Jason Kidd (12 091) n’est pas très loin devant, même s’il va falloir peut-être cravacher pour le rejoindre.

Avec ses 6.7 passes de moyenne cette saison, l’ailier des Lakers aura ainsi besoin de 62 matchs pour passer l’actuel coach des Mavericks au classement. Pour l’effacer d’ici la fin de la saison régulière, LeBron James va donc devoir à la fois augmenter sa moyenne de passes par match, tout en ratant très, très peu de rencontres.

La barre des 60 000 minutes

Cela fait désormais quelque temps que LeBron James détient le record de minutes jouées en NBA, mais il n’est plus très loin d’être le premier à passer la barre symbolique des 60 000 minutes en carrière. Avec 59 502 minutes passées sur les parquets de la Grande Ligue, il n’a plus besoin que d’une quinzaine de matchs pour l’atteindre.

Et s’il a déjà effacé Reggie Miller (2 560) dans la liste des shooteurs à 3-points les plus prolifiques, puisqu’il est désormais à la 6e place de la liste avec 2 579 tirs extérieurs réussis, il aura par contre beaucoup de mal à rejoindre cette saison Gary Payton (2 445) au classement des meilleurs intercepteurs, afin d’intégrer le Top 5 de la catégorie, puisqu’avec 2 445 interceptions enregistrées, il lui manque 87 « steals » pour passer le « Glove ».

Même chose pour les « triple-double » puisqu’il doit en réussir 16 pour revenir à hauteur de Magic Johnson (138).



Que va réussir LeBron James cette saison ?

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 14 32:56 50.7 31.7 67.1 0.7 4.2 4.9 6.7 1.4 1.0 2.4 0.6 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.