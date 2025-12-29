LeBron James : « Je me bats contre le temps et je suis en train de lui botter les fesses »

Avant de défier les Kings, les Lakers étaient sur une série de trois défaites consécutives. Une mauvaise passe qui agaçait JJ Redick, l’entraîneur ayant promis que l’entraînement du samedi ne serait pas facile.

Les remontrances de l’entraîneur des Lakers ont eu l’air d’avoir porté leurs fruits puisque JJ Redick a affirmé, après la rencontre face à Sacramento, que ce fameux entraînement avait été « l’un des meilleurs qu’il avait eus avec LeBron James et Luka Doncic. »

Preuve en est : les Angelinos ont affiché un autre visage et LeBron James a brillé par son efficacité. Le « King » ouvre le score et, dans le deuxième acte, il s’illustre avec un « reverse dunk » dont il a le secret. Au moment de rejoindre les vestiaires, le quadruple champion NBA compte 12 points avec un solide 6/7 au tir.

Après la pause, le père de Bronny ne lève pas le pied et conclut un « alley-oop » envoyé par Deandre Ayton puis il décoche une flèche à longue distance pour donner 26 points d’avance aux Lakers.

« Je me bats contre le temps et je suis en train de lui botter les fesses dans la dernière ligne droite », s’amuse LeBron James après la rencontre.

À deux jours de son 41e anniversaire, le quadruple MVP a en effet réalisé une très solide prestation avec 24 points et un presque parfait 11/13 au tir, soit une réussite de 84 %, son plus haut total depuis son arrivée aux Lakers.

Un tandem qui donne le rythme

En duo avec Luka Doncic, auteur de 34 points, les Lakers sont venus à bout des Kings, 125-101, et retrouvent le goût de la victoire. Cependant, après la rencontre, LeBron James a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers.

« Je ne veux pas que l’on se focalise sur Luka et moi », insiste la star des Lakers. « Sur le terrain, il y a cinq joueurs et sept sortent du banc. Il faut que tout le monde soit impliqué. C’est à nous de donner le ton, surtout avec l’absence d’Austin Reaves, beaucoup de responsabilités reviennent entre nos mains. Nous devons faire en sorte que tout le monde trouve son rythme. »

Même son de cloche du côté de Luka Doncic : « Évidemment que tout part de nous. Nous devons montrer ce que nous savons faire. Si nous le faisons tous les deux, alors le groupe va suivre. »

Ce que confirme Jake LaRavia : « LeBron donne le ton. Il a été très agressif. Son premier panier, après son spin move ligne de fond, a été important. Quand le reste de l’équipe voit ça, même les remplaçants, ça nous lance. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 13 33:18 48.5 31.1 66.7 0.7 4.4 5.1 6.8 1.5 0.9 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.