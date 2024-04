Le jour où LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire

Les fans de LeBron James et les observateurs de la NBA se chargeront, une fois sa carrière terminée, de déterminer où se place cet exploit dans l’immense palmarès du « King ». Une chose est sûre : c’est son record le plus prestigieux. Le 7 février 2023, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Ce soir-là, cette phrase est devenue réalité. Car pendant de longues semaines, on savait que le record de Kareem Abdul-Jabbar allait tomber. Il ne restait qu’à savoir quand. C’est donc pour ce match et cette réception du Thunder.

C’est juste avant la fin de troisième quart-temps, sur un shoot à mi-distance face à Kenrich Williams, que le quadruple MVP devient le roi du pays des marqueurs. « Je fais partie de l’histoire », a commenté le joueur d’Oklahoma City qui restera la victime de « LBJ » sur cette action.

Une photo de légende qui sera d’ailleurs analysée par l’émission d’Arte, « Le dessous des images », avec l’intervention du très reconnu photographe Andrew Bernstein, auteur du cliché.

L’hommage de Kareem Abdul-Jabbar

Dans la foulée de ce panier désormais entré dans l’histoire de la NBA, le jeu s’arrête. LeBron James fête ce record avec sa famille et ses proches. Une vidéo hommage est publiée. Puis Kareem Abdul-Jabbar, qui détenait la marque de référence depuis le 5 avril 1984, et Adam Silver, le patron de la ligue, arrivent. L’ancien pivot de Los Angeles échange même une accolade avec la star des Lakers.

« LeBron James a dépassé mon record de points et il est désormais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Il faut une volonté, un dévouement et un talent incroyables pour survivre en NBA suffisamment longtemps pour accumuler ce nombre de points », écrira le lendemain le désormais deuxième meilleur marqueur de l’histoire dans un long message sur son blog. Après être revenu sur sa relation distante avec James, il conclura : « LeBron me fait aimer le jeu à nouveau. Et il me rend fier de faire partie d’un groupe toujours plus large d’athlètes qui se soucient activement de leur communauté. »

Le héros de la soirée, qui a versé quelques larmes devant une telle émotion, prend évidemment la parole pendant cette petit cérémonie de dix minutes.

« Je voudrais dire merci aux Lakers, car faire cela en présence d’une légende comme Kareem, c’est touchant. Merci à la NBA aussi de me permettre de faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Je suis un historien de ce sport, donc je connais les Kareem, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Magic et Larry Bird et tous les autres. Je pourrais passer la soirée à donner les noms de ces géants, de ces légendes. C’est un honneur de faire partie de ce groupe, d’être évoqué avec eux. C’est incroyable comme sensation. J’ai eu un moment d’émotion quand c’est arrivé. Je vois ma famille, mes amis, les gens qui m’entourent depuis que je suis dans la ligue, c’est très émouvant. Depuis vingt ans, je peux compter sur les doigts d’une main les moments où j’ai pleuré, de bonheur ou après une défaite. »

Justement, la défaite des Lakers, qui gâche un peu la fête, n’est presque qu’une anecdote devant ce record. Stephen Curry, Ja Morant, Magic Johnson, mais aussi le Heat et les Cavaliers, les anciennes franchises du « King » : les hommages affluent de partout.

Trois millions de personnes devant leur écran

« C’est encore plus significatif pour moi que LeBron porte les couleurs des Lakers pour battre ce record », a réagi l’ancien meneur de jeu du Showtime et coéquipier de Kareem Abdul-Jabbar. « Le plus grand de tous les temps », écrit la star de Memphis sur Twitter.

Comme il était très attendu, et a été longuement commenté (avant même de se produire), le public sera logiquement au rendez-vous de ce moment d’histoire, avec 2.98 millions de téléspectateurs sur TNT, et 3.7 millions de personnes devant leur écran à l’instant du record.

Reste à savoir si ce record sera un jour battu ou non. En attendant, il vient couronner la carrière de LeBron James et, d’après Kareem Abdul-Jabbar, ne doit souffrir d’aucune contestation possible.

« Il s’agit pour LeBron de faire quelque chose que personne d’autre n’a fait, de marquer plus de points que quiconque n’a pu le faire en 75 ans. Il n’y a pas de « ouais, mais », juste des compliments légitimes et justement dues », conclut l’ancien pivot des Lakers.



LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 67 35 53.6 41.6 74.8 0.8 6.4 7.3 8.1 1.1 1.2 3.3 0.5 25.4 Total 1488 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.