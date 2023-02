Kenrich Williams : « Je fais partie de l’histoire »

Comme on peut être du bon ou du mauvais côté d’un poster, selon que l’on soit le dunkeur ou le contreur malheureux, on peut également être du bon ou du mauvais côté de l’histoire, en étant le héros d’un grand moment ou son adversaire direct.

C’est le cas de Kenrich Williams. Le joueur du Thunder a défendu sur LeBron James quand ce dernier a inscrit le panier qui lui a permis de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Il est donc sur la photo et sur la vidéo qui vont tourner pendant des années, voire des décennies.

« On peut résumer les choses ainsi : j’ai dit à ma femme qu’il y avait deux façons de voir cela », raconte Kenrich Williams à The Athletic. « Soit on réussissait à le limiter à moins de 36 points, soit on entrait dans l’histoire. Je vais prendre les choses du côté positif : je fais partie de l’histoire. Et puis, on a gagné. On savait qu’il allait battre le record, mais on a réussi à repartir avec le succès. »

« Il ne recule pas devant un défi, il n’a pas peur d’échouer. Il rejoint Mark Eaton parmi ceux qui ont défendu face à des Hall of Famers »

De son côté, Mark Daigneault salue la tentative de son ailier. « Il ne recule pas devant un défi, il n’a pas peur d’échouer. Il rejoint Mark Eaton parmi ceux qui ont défendu face à des Hall of Famers. »

Le coach d’Oklahoma City fait référence à l’ancien pivot du Jazz, qui s’était effectivement retrouvé dans la même situation que Kenrich Williams, le 5 avril 1984.

« Je ne veux pas être sur la photo », avait-il prévenu, comme on peut le lire dans le New York Times, alors qu’il allait défendre sur Kareem Abdul-Jabbar, le soir de la passation de pouvoir avec Wilt Chamberlain.

Malgré ses 2m24 et ses énormes qualités de contreur (il possède la meilleure moyenne en carrière de l’histoire avec 3.5 tirs repoussés par match), le géant d’Utah n’avait pas réussi à empêcher le pivot des Lakers de marquer le « sky hook » synonyme de record de points.

Au fond, rester dans l’histoire le jour d’un record mémorable, il y a pire comme situation. « Il faut y aller et faire son possible pour le ralentir. On savait qu’il allait être agressif et il a réussi », livre Kenrich Williams. « Et on sait tous que LeBron est un géant de ce sport, un des plus grands joueurs de tous les temps. »