HISTORIQUE : LeBron James devient le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA !

NBA — Auteur de 36 points face au Thunder à la fin du troisième quart-temps, LeBron James est le nouveau « King » du scoring devant Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James l’a fait !

Longtemps considéré comme intouchable, et en place depuis le 5 avril 1984, le record de points en saison régulière de Kareem Abdul-Jabbar est finalement tombé ce mardi 7 février 2023, à Los Angeles et lors du match entre les Lakers et le Thunder.

C’est juste avant la fin du troisième quart-temps, sur un shoot à mi-distance, que le « King » est enfin monté sur le trône du scoring et, très vite, on a senti qu’il n’était pas là pour rester plus longtemps comme le dauphin de « KAJ », dans une ambiance particulièrement chaude et électrique, similaire à celle de la retraite de Kobe Bryant en avril 2016.

Immédiatement, le jeu s’est arrêté, « LBJ » a pu exulter et toute la famille et les proches du quadruple MVP sont venus sur le parquet, avec une vidéo hommage publiée dans la foulée ! Puis une accolade avec Kareem Abdul-Jabbar évidemment et la venue d’Adam Silver sur scène pour un discours. Un moment unique !

À 38 ans, LeBron James ajoute donc une nouvelle ligne à son immense palmarès et, désormais, les « Purple & Gold » pourront passer à autre chose, alors que ce record était dans toutes les têtes et occupait l’actualité depuis plusieurs semaines.