Lakers – Thunder : la défaite qui gâche le record…

Ne nous y méprenons pas : tout l’intérêt de ce match était de savoir si LeBron James allait, ou non, battre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar en saison régulière. Pourtant, l’enjeu était réel au classement, puisque les deux équipes sont au coude-à-coude à l’Ouest.

Mais difficile de passer outre ce moment d’histoire et le public de la Crypto.com Arena nous a vite fait ressentir que cette soirée n’avait rien d’habituelle, car la foule était prête à exploser à chaque possession du quadruple MVP.

C’est finalement dans le troisième quart-temps, sur un shoot à mi-distance, que sa légende s’est renforcée pour de bon et que son statut de scoreur le plus prolifique de tous les temps a été validé.

Malheureusement pour Los Angeles et pour lui (38 points), OKC avait décidé de venir jouer les trouble-fête en Californie et, guidé par Shai Gilgeous-Alexander (30 points, 8 passes), le Thunder a logiquement dominé (133-130) ces Lakers qui n’avaient visiblement pas envie de défendre, lors de la rencontre la plus attendue de leur saison…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Record battu pour LeBron James. 8, 12, 16 et 2 qui donnent 38. Devant un parterre de personnalités (sa famille, Kareem Abdul-Jabbar, Dwyane Wade, Tyronn Lue, Adam Silver, Jay-Z, Floyd Mayweather, Usher, Denzel Washington, Bad Bunny, ses amis et coéquipiers d’enfance…) et plus de 200 journalistes, le « King » a fait fort dans les trois premiers quart-temps en termes de points, afin d’aller chercher le record de Kareem Abdul-Jabbar. Sans surprise, le jeu s’est arrêté, ses proches sont arrivés, les hommages ont afflué de partout et « KAJ » ainsi que le commissioner ont rejoint l’ailier des Lakers pour l’honorer devant ses fans.

— La défaite qui gâche tout. Avec le record, on en aurait presque oublié qu’il y avait un match à aller gagner pour les Lakers et ces derniers ont d’ailleurs été punis par le Thunder. Dans la rencontre la plus scrutée de la saison, cette prestation ne viendra clairement pas renforcer l’idée selon laquelle les « Purple & Gold » ne pourront viser mieux qu’une place au play-in, avec un tel niveau de jeu. Rien de mieux pour symboliser cette équipe de Los Angeles depuis deux ans : un LeBron James royal, mais un revers embêtant…

— OKC pas là pour faire de la figuration. Cette jeune équipe du Thunder ne cesse de surprendre et de séduire. Forcément, rarement habituée à pareille fête, elle a profité de tout l’engouement suscité par cette rencontre pour se montrer aux yeux de tous et signer une très belle performance collective. Sans trembler ni paniquer, les hommes de Mark Daigneault ont puni les errements défensifs de ces Lakers visiblement trop concentrés sur le record de LeBron James, mais pas assez sur l’aspect défensif. Résultat des courses : Oklahoma City est venu gâcher la soirée, histoire d’enfoncer un peu plus Los Angeles dans ses doutes.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander et les shooteurs d’OKC. Meilleur marqueur de son équipe, « SGA » a une nouvelle fois été très bon pour le Thunder, se baladant toute la soirée dans la « défense » des Lakers et la manipulant comme il le souhaitait, à mi-distance et près du cercle ou pour aller chercher des fautes et des lancers. Surtout, l’arrière All-Star a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, tels Jalen Williams, Mike Muscala, Isaiah Joe ou Jaylin Williams, qui ont fait exploser les Californiens avec leurs paniers à 3-points (17/34). Un vrai calvaire pour Los Angeles, donc. À noter, également, le bon match de Josh Giddey pour OKC.

✅ Russell Westbrook. Avec LeBron James, le meneur (27 points, 8 passes) a été le seul à tenir son rang, laisser les choses venir naturellement et se démener un minimum côté Lakers. Face à son ancienne équipe, et malgré un déchet évident avec le ballon (6 pertes de balle), le « Brodie » a été agressif, a créé du jeu et a provoqué des fautes, se montrant en prime adroit à 3-points (4/7). Une bien belle perf’ donc, malheureusement ternie elle aussi par cette fâcheuse défaite contre OKC…

⛔ Anthony Davis. Le contexte était certes compliqué, car toutes les lumières étaient braquées sur LeBron James et tout le monde voulait qu’il écrive l’histoire ce soir, mais les Lakers peuvent regretter la prestation insipide de leur intérieur phare (13 points en 31 minutes), beaucoup trop discret en attaque et pas suffisamment mordant en défense.

LA SUITE

Los Angeles (25-30) : réception de Milwaukee, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h00).

Oklahoma City (26-28) : déplacement à Portland, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).