Le « Big Three » des Sixers atomise les Wizards

Auteurs d’un super match face à Orlando la veille avec un Alex Sarr en mode tour de contrôle, les Wizards sont revenus sur terre cette nuit à Philadelphie, où le trio Maxey-George-Embiid les attendait de pied ferme. Les Sixers devaient pour leur part repartir du bon pied après avoir mordu la poussière face à l’équipe C des Nuggets. C’est chose faite !

Joel Embiid a donné le ton d’entrée en s’offrant un dunk sur un bon service de Paul George (7-0). Washington a essayé de faire le dos rond, s’accrochant pour rester à -7 à l’issue du premier quart-temps malgré les coups d’éclat d’un Tyrese Maxey déjà incisif (37-30), avant de passer un 11-0 pour débuter le deuxième acte, avec 7 points de l’arrière Tre Johnson pour prendre les devants (37-41).

Clairement, Philadelphie n’a pas apprécié et l’a fait savoir. Paul George a sonné la révolte en scorant 13 points dont trois paniers à 3-points sans oublier de servir Joel Embiid pour inverser la tendance et replacer les locaux en tête en l’espace de 5 minutes (54-51). Tyrese Maxey et Joel Embiid ont repris le flambeau avant la pause pour accentuer l’écart (62-56) afin de prendre définitivement leurs distances au retour des vestiaires.

Aux côtés du trio Maxey-George-Embiid, Dominick Barlow a tiré son épingle du jeu en scorant 9 points en troisième quart-temps. Après le 3-points de VJ Edgecombe pour conclure la période sur le score de 92 à 80, le 11-0 aligné par Philly pour lancer le dernier acte a achevé les derniers espoirs des Wizards (103-80). Malgré tous les efforts de la paire Coulibaly-Sarr et les 3-points de Bub Carrington pour garder la tête haute sur la fin, Washington a terminé à bonne distance, encaissant au passage deux paniers à 3-points d’Andre Drummond pour finalement s’incliner 131-110.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas d’adieux pour CJ McCollum. Juste après la fin du match, les Hawks et les Wizards ont officialisé le transfert de Trae Young, contre CJ McCollum et Corey Kispert. L’ancien arrière des Blazers et des Pelicans n’aura donc fait qu’un passage éclair dans la capitale, mais son professionnalisme et son efficacité ont été appréciés de tous. C’est Atlanta qui va désormais en profiter.

– Paul George sonne la révolte. Comme pour Joel Embiid (28 points à 10/14 au tir, 7 rebonds, 2 passes), ça fait plaisir de voir PG retrouver progressivement son meilleur niveau (23 points à 7/11 au tir, 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions) et former un « Big Three » qui peut nourrir des ambitions avec Tyrese Maxey à la baguette. Les trois compères ont brillé cette nuit, mais on retiendra le passage de Paul George en deuxième quart-temps, lorsqu’il a permis aux siens de revenir d’un début de période raté. C’est simple, il a tout fait ! Trois paniers à 3-points, deux lancers, un panier à 2-points, un service pour Joel Embiid en tête de raquette, et même un contre sur Malaki Branham. En cinq minutes, Philadelphie a inversé la tendance et n’a plus lâché le morceau.

– Le retour de Kelly Oubre Jr. Touché au genou depuis le 15 novembre, l’ailier est enfin de retour et va permettre à Nick Nurse d’étoffer sa rotation. Il a eu droit a 20 minutes cette nuit et a dû attendre le dernier quart-temps pour inscrire son seul panier du match, près du cercle. L’occasion pour le public des Sixers de saluer son retour au jeu. Un des moments forts de cette fin de match, avec l’improbable 2/3 d’Andre Drummond à 3-points.

– L’envolée de VJ Edgecombe. L’arrière rookie nous fait presque une acrobatie du genre à chaque match ! Cette fois, dans un style à la Anthony Edwards, VJ Edgecombe est monté sur Marvin Bagley III pour tenter de claquer ce qui aurait pu être l’un des dunks de cette saison ! Même s’il a dû voir sa vie défiler, le pivot des Wizards est resté sur ses appuis, et VJ Edgecombe a finalement manqué son dunk, en plus d’être sanctionnée d’une faute offensive. On est passé à ça d’un énorme poster !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.