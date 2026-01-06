Les Sixers sont tombés dans le piège des Nuggets

Les Sixers savaient qu’un match compliqué, ou du moins pas comme les autres, les attendait face aux Nuggets. Tyrese Maxey avait d’ailleurs fait passer le mot à ses coéquipiers lors de l’échauffement, après avoir compris que les visiteurs allaient aligner une équipe loin de leur formation classique.

« Quand j’ai compris qu’ils avaient joué la veille et qu’il allait peut-être leur manquer des joueurs, je me suis dit : ‘Mince, ça va être un match piège’. Ces matchs-là sont durs à gagner », juge le meneur des Sixers, selon qui sa formation s’était préparée à affronter « Jamal (Murray) et les autres ».

« Quand tout change au dernier moment, c’est assez compliqué. Mais vous devez quand même être capable de vous remobiliser, de comprendre ce que ces nouveaux gars vont faire et d’aller sur le terrain pour les arrêter. On doit être meilleurs sur cet aspect-là. […] Quand on est une bonne équipe, on se doit de trouver un moyen de s’en sortir », développe Tyrese Maxey.

« On les a laissés se mettre en confiance très tôt »

Opération manquée cette nuit pour des Sixers qui n’ont jamais réussi à imprimer leur rythme sur la durée. Tyrese Maxey et Joel Embiid ont eu beau cumuler 60 points à eux deux, VJ Edgecombe frôler le triple-double (17 points, 9 passes et 8 rebonds) et multiplier les coups d’éclat sur la fin, Philadelphie n’a pas su contenir Jalen Pickett et les éléments sans complexe d’en face.

« On les a laissés se mettre en confiance très tôt et ça a duré quasiment tout le match. Il n’y a qu’à regarder les chiffres : 53% de réussite globale, 49% à 3-points. On a pourtant provoqué un peu plus de ballons perdus qu’eux, on a pris un peu plus de rebonds offensifs, on a pris plus de tirs qu’eux. Donc, l’histoire du match, ce sont vraiment les pourcentages de réussite. On n’a tout simplement pas assez bien défendu, on n’a pas réussi à rester devant eux pour les contenir tout au long de la soirée », analyse Nick Nurse.

Le coach estime aussi que sa formation a manqué trop de tirs à 3-points en ‘catch-and-shoot’, « avec pas mal de gros ratés », et n’a pas assez attaqué la raquette en début de match, pour fixer et ressortir les ballons.

« On n’a pas eu énormément de pénétrations ce soir, j’aurais aimé en voir un peu plus. Et puis, il y a eu quelques erreurs d’inattention, notamment sur la fin… Je pense qu’on essayait de faire le bon choix, mais on a juste mal géré ces actions », regrette le coach.

Deux occasions manquées par Tyrese Maxey

Sans doute pense-t-il aussi aux deux tentatives de « game winner » de Tyrese Maxey, d’abord dans le temps réglementaire, puis en prolongation. Le meneur s’est dribblé sur le pied avant de déclencher un tir primé impossible à la fin des 48 minutes. Puis il s’est pris les pieds dans le tapis sur son « floater » à la fin de la période supplémentaire.

« On a gagné beaucoup de matchs qui se sont joués sur une seule possession. Celui-ci n’a pas tourné en notre faveur. À la fin du temps réglementaire comme en prolongation, j’aurais pu faire mieux pour expliquer ce que j’attendais et ce que je voulais qu’il se passe sur ces possessions précises. Mais, vous savez, on apprend. On apprend chaque jour. Je ne sais plus si c’est seulement notre cinquième ou sixième match avec tout le monde, ou presque tous nos titulaires, sur le terrain », relativise ainsi Tyrese Maxey.

Autant de discours qui contrastent avec celui de la presse locale qui, elle, n’hésite pas à pointer du doigt la pire défaite de la saison concédée par les Sixers…