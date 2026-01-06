À Philadelphie, l’exploit des neuf seconds couteaux des Nuggets

David Adelman parle de « l’une des victoires les plus singulières » auxquelles il a pris part. Et on le comprend. À Philadelphie, il s’est présenté avec une équipe décimée par les blessures, là où la formation d’en face disposait de tous ses cadres.

Et alors que la bande de Joel Embiid et Tyrese Maxey se posait en immense favorite, les joueurs du Colorado ont arraché la décision sur un tir décisif de Bruce Brown dans les dernières secondes de la prolongation. Le tout sous les yeux d’un Nikola Jokic en civil, présent avec d’autres cadres de l’équipe sur le banc des Nuggets.

« C’était tout simplement impressionnant. Et cela en dit long sur ce groupe. Des gars qui n’avaient pas de temps de jeu ont su répondre présent », formule le coach qui, en plus du Serbe, était privé de Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Cam Johnson, tous les titulaires donc, ou encore Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas.

Sur neuf joueurs seulement à disposition, « tellement de gars ont pris le relais et ont apporté leur pierre à l’édifice », dit le technicien en pensant à Bruce Brown (19 points), auteur du panier de la gagne et d’un paquet d’actions décisives dans le final.

Zeke Nnaji s’est également beaucoup donné en sortie de banc, égalant son record en carrière (21 points et 8 rebonds). Avec ses 24 points, 7 rebonds et 4 passes, Peyton Watson a également joué un rôle clé. Mais la palme de la soirée revient logiquement à Jalen Pickett, qui a explosé son record en carrière.

Jalen Pickett, le « patron » de la soirée

« Il était dans la zone. Ses step-back à 3-points, c’était quelque chose. Il y a eu de nombreuses actions où il a attaqué le cercle pour ressortir le ballon. Jalen a vécu une soirée qu’il n’oubliera jamais. Il maîtrisait totalement son sujet et, malgré tous ces grands joueurs sur le parquet, c’était lui le patron », formule David Adelman.

« Avec tous nos titulaires absents, on avait besoin d’un leader, alors Bruce, Peyton et moi avons dû prendre les rênes pour ce match. On a entamé la rencontre en sachant que tout allait partir de la défense. Quand vous jouez avec une telle débauche d’énergie et que vous obtenez des paniers faciles en transition, la confiance s’installe d’elle-même », juge le héros de la soirée, auteur de 29 points (11/20 aux tirs dont 7/11 de loin).

Ce dernier, dans sa troisième saison NBA, ne tournait qu’à 4 points de moyenne avant la rencontre. C’est dire à quel point cette performance collective à l’extérieur, sur la base de révélations individuelles, est improbable.

David Adelman remarque d’ailleurs que les Sixers s’appuyaient sur « des joueurs qui ont disputé 100 matchs de playoffs, un MVP », alors que de leur côté, les Nuggets comptaient sur « certains gars [qui] n‘avaient encore jamais pris part à une prolongation ».

Des éléments peu habitués aux grands moments en somme, mais qui ont montré suffisamment de cœur et d’efforts pour l’emporter. « C’est juste une bande de gars qui ont trouvé le moyen de s’imposer à force de cran, d’efforts et de tirs décisifs au bon moment. C’est le genre de chose dont ils parleront probablement dans 20 ans, quand ils seront plus vieux, en buvant une bière ensemble », termine le coach.