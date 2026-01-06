Matchs
L’équipe C des Nuggets fait sensation à Philadelphie !

NBA – Privés de leur cinq majeur, les Nuggets ont compté sur les 29 points de Jalen Pickett pour s’imposer en prolongation (124-125) sur un tir validé après « goaltending » de Bruce Brown.

nuggetsAu rayon des victoires les plus improbables de la saison, celle-ci va occuper une place de choix. Pourtant privés de tous leurs joueurs cadres, les Nuggets ont fait sensation en s’imposant sur le parquet des Sixers après prolongation (124-125) grâce aux efforts de Jalen Pickett (29 points) et Peyton Watson (24 points).

Parmi les autres héros de cette soirée, Bruce Brown a signé le panier de la gagne en contre-attaque. Son layup avait d’abord trouvé la planche avant l’intervention de Joel Embiid, logiquement sanctionné d’un « goaltending ». Derrière, Tyrese Maxey, comme à l’issue du temps réglementaire, n’a pas été en mesure de répondre à proximité du cercle.

Dans un sens, Tyrese Maxey et sa formation pouvaient presque se sentir heureux d’avoir arraché cette prolongation, tant les visiteurs auraient pu conclure à l’issue des 48 minutes. Car dans le final, Zeke Nnaji (21 points – record en carrière égalé) et Bruce Brown ont tellement brillé que les locaux ont dû s’arracher.

Denver aurait pu conclure avant

Après un passage sur la ligne de Brown, Denver, qui a signé un 14-0 dans le quatrième quart-temps, comptait en effet deux possessions d’avance à deux minutes de la fin (115-120). Il a fallu un tir primé de VJ Edgecombe, l’un des hommes forts des Sixers dans le « money time » et un layup de Maxey pour égaliser.

Le même Maxey a donc eu une occasion de clore les débats au buzzer, alors que Nick Nurse n’avait pas pris de temps-mort pour le laisser s’exprimer dans le rythme du jeu. Seulement le meneur local s’est dribblé sur le pied et a été condamné à envoyer un moins bon tir.

La période supplémentaire s’est ouverte sur un nouveau tir primé de la révélation de la soirée, Jalen Pickett. Derrière ça, hormis un panier de Joel Embiid, il ne s’est plus passé grand-chose, au « scoring » du moins. Sur un caviar de Paul George, VJ Edgecombe pensait donner suffisamment d’élan à sa formation avec un gros dunk à deux mains dans le trafic.

Mais cette équipe de Denver, sous les yeux de Nikola Jokic et les autres en civil, avait montré décidément trop de cœur pour ne pas s’imposer. Et c’est Bruce Brown qui a arraché la décision.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une toute petite prolongation. Les deux formations semblaient fatiguées dans ces cinq minutes supplémentaires, terminées sur un tout petit score (5-4). Trois joueurs côté Nuggets et quatre côté Sixers ont atteint ou dépassé la barre des 40 minutes jouées, dont Joel Embiid (32 points et 10 rebonds) qui, sur la fin, a eu beaucoup de mal à s’exprimer. Il a perdu quelques ballons sur des transmissions hasardeuses. Paul George, lui, s’est donné en défense, mais a été un non-facteur (8 points à 3/10, -18 au score).

La révélation Jalen Pickett. De tous les héros inattendus de la soirée, c’est lui qui a le plus impressionné. L’arrière a explosé son précédent record en carrière (18) sur la base d’une énorme adresse à 3-points : 7/11 de loin, 11/20 en tout, pour 29 points, 7 passes et 5 rebonds. Surtout, à l’instar de ses coéquipiers, il a montré une confiance sans faille pour sanctionner l’équipe d’en face, largement favorite au coup d’envoi.

Les Nuggets pourtant décimés. La liste des absents est tellement impressionnante qu’autant prendre la chose par l’autre bout : David Adelman n’avait que neuf joueurs disponibles pour cette partie ! Nikola Jokic donc, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Cam Johnson, tous les titulaires donc, ou encore Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas étaient tous sur la touche.

Philadelphia 76ers / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 40 13/22 1/4 5/5 6 4 10 2 2 0 6 1 8 32 30
Tyrese Maxey 45 10/22 4/9 4/6 0 6 6 6 1 4 1 2 -1 28 31
VJ Edgecombe 42 6/17 5/11 0/0 2 6 8 9 1 2 3 2 -7 17 24
Paul George 32 3/10 2/7 0/0 0 2 2 3 3 2 0 1 -18 8 9
Dominick Barlow 13 2/6 1/4 1/1 1 1 2 0 2 0 0 0 -7 6 4
Quentin Grimes 40 4/8 3/7 5/6 0 4 4 2 4 0 2 1 9 16 16
Adem Bona 23 4/5 0/0 0/1 3 3 6 2 4 0 1 1 -6 8 14
Jabari Walker 11 3/4 0/0 0/0 2 2 4 0 3 1 0 1 11 6 11
Jared McCain 19 1/4 1/3 0/0 0 0 0 4 0 0 1 0 6 3 3
Total 46/98 17/45 15/19 14 28 42 28 20 9 14 9 124
Denver Nuggets / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Pickett 42 11/20 7/11 0/0 1 4 5 7 3 0 4 0 6 29 28
Peyton Watson 44 7/13 2/3 8/10 0 7 7 4 0 1 6 2 2 24 24
Bruce Brown 39 7/13 2/4 3/4 2 4 6 2 2 1 0 0 -8 19 21
Spencer Jones 44 4/6 1/3 1/2 1 2 3 2 5 2 1 1 8 10 14
DaRon Holmes II 21 1/4 0/3 0/0 0 1 1 4 1 0 2 0 3 2 2
Zeke Nnaji 32 7/11 4/5 3/4 2 6 8 1 2 2 2 2 -2 21 27
Hunter Tyson 19 4/7 2/4 4/4 0 3 3 1 2 0 1 1 2 14 15
Julian Strawther 15 2/5 0/2 2/4 1 3 4 5 2 0 1 0 -5 6 9
Curtis Jones 9 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0 -1
Total 43/81 18/37 21/28 7 31 38 26 18 6 17 6 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET121
NYK90
BOS115
CHI101
TOR118
ATL100
HOU100
PHO97
OKC97
CHA124
PHI124
DEN125
LAC103
GSW102
POR137
UTH117

Par Samuel Hauraix
