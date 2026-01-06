L’équipe C des Nuggets fait sensation à Philadelphie !

Au rayon des victoires les plus improbables de la saison, celle-ci va occuper une place de choix. Pourtant privés de tous leurs joueurs cadres, les Nuggets ont fait sensation en s’imposant sur le parquet des Sixers après prolongation (124-125) grâce aux efforts de Jalen Pickett (29 points) et Peyton Watson (24 points).

Parmi les autres héros de cette soirée, Bruce Brown a signé le panier de la gagne en contre-attaque. Son layup avait d’abord trouvé la planche avant l’intervention de Joel Embiid, logiquement sanctionné d’un « goaltending ». Derrière, Tyrese Maxey, comme à l’issue du temps réglementaire, n’a pas été en mesure de répondre à proximité du cercle.

Dans un sens, Tyrese Maxey et sa formation pouvaient presque se sentir heureux d’avoir arraché cette prolongation, tant les visiteurs auraient pu conclure à l’issue des 48 minutes. Car dans le final, Zeke Nnaji (21 points – record en carrière égalé) et Bruce Brown ont tellement brillé que les locaux ont dû s’arracher.

Denver aurait pu conclure avant

Après un passage sur la ligne de Brown, Denver, qui a signé un 14-0 dans le quatrième quart-temps, comptait en effet deux possessions d’avance à deux minutes de la fin (115-120). Il a fallu un tir primé de VJ Edgecombe, l’un des hommes forts des Sixers dans le « money time » et un layup de Maxey pour égaliser.

Le même Maxey a donc eu une occasion de clore les débats au buzzer, alors que Nick Nurse n’avait pas pris de temps-mort pour le laisser s’exprimer dans le rythme du jeu. Seulement le meneur local s’est dribblé sur le pied et a été condamné à envoyer un moins bon tir.

La période supplémentaire s’est ouverte sur un nouveau tir primé de la révélation de la soirée, Jalen Pickett. Derrière ça, hormis un panier de Joel Embiid, il ne s’est plus passé grand-chose, au « scoring » du moins. Sur un caviar de Paul George, VJ Edgecombe pensait donner suffisamment d’élan à sa formation avec un gros dunk à deux mains dans le trafic.

Mais cette équipe de Denver, sous les yeux de Nikola Jokic et les autres en civil, avait montré décidément trop de cœur pour ne pas s’imposer. Et c’est Bruce Brown qui a arraché la décision.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une toute petite prolongation. Les deux formations semblaient fatiguées dans ces cinq minutes supplémentaires, terminées sur un tout petit score (5-4). Trois joueurs côté Nuggets et quatre côté Sixers ont atteint ou dépassé la barre des 40 minutes jouées, dont Joel Embiid (32 points et 10 rebonds) qui, sur la fin, a eu beaucoup de mal à s’exprimer. Il a perdu quelques ballons sur des transmissions hasardeuses. Paul George, lui, s’est donné en défense, mais a été un non-facteur (8 points à 3/10, -18 au score).

– La révélation Jalen Pickett. De tous les héros inattendus de la soirée, c’est lui qui a le plus impressionné. L’arrière a explosé son précédent record en carrière (18) sur la base d’une énorme adresse à 3-points : 7/11 de loin, 11/20 en tout, pour 29 points, 7 passes et 5 rebonds. Surtout, à l’instar de ses coéquipiers, il a montré une confiance sans faille pour sanctionner l’équipe d’en face, largement favorite au coup d’envoi.

– Les Nuggets pourtant décimés. La liste des absents est tellement impressionnante qu’autant prendre la chose par l’autre bout : David Adelman n’avait que neuf joueurs disponibles pour cette partie ! Nikola Jokic donc, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun et Cam Johnson, tous les titulaires donc, ou encore Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas étaient tous sur la touche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.