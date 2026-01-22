120-66 : les Knicks passent leurs nerfs sur les Nets !

Un sursaut d’orgueil et une gifle monumentale. Voici le résumé de la victoire écrasante des Knicks sur les Nets. Le déplacement était court, mais Brooklyn repart avec une valise XXL : 120-66 dans une des rencontres les plus déséquilibrées de la saison. Un succès dont New York avait bien besoin pour se rassurer et mettre fin à sa série de quatre défaites de rang.

Jamais les joueurs de Mike Brown n’ont laissé planer le doute dans ce derby. Ou tout juste deux minutes, le temps pour le rookie Egor Demin de faire mouche deux fois à 3-points, et les Nets de mener 6-4. Trois minutes plus tard, les locaux comptaient déjà dix points d’avance. Jalen Brunson manœuvre le jeu à sa guise (11 points dans le premier quart-temps). Et c’est toute l’attaque de New York qui reprend vie avec du rythme dans les passes et des tirs pris en confiance. Les Knicks passent un premier 14-0 pour prendre la tête (18-6).

La rentrée de Mitchell Robinson leur ajoute la domination dans les airs, celle de Landry Shamet un danger de plus par son adresse longue distance. Et d’un nouveau 14-3 pour conclure le premier acte, New York mène 38-20 après 12 minutes. Ce sera le meilleur, ou plutôt le moins mauvais quart-temps offensif du soir pour Brooklyn.

Les Nets résistent mieux dans le deuxième quart-temps en haussant un peu le curseur de l’agressivité. Mais rien n’est facile pour Brooklyn, sevré de paniers faciles, de rebonds offensifs, ou de contre-attaques. Même moins brillants, les Knicks sont simplement plus talentueux. Mikal Bridges porte un temps l’écart à 27 longueurs après seulement une vingtaine de minutes, et New York mène 60-38 à la pause.

28 points en deuxième période pour les Nets…

La première période était à sens unique ? Que dire alors de la deuxième… Les Nets ont constamment un temps de retard en défense malgré leur bonne volonté. Jalen Brunson s’amuse, et Karl-Anthony Towns retrouve des couleurs après ses trois fautes, dont deux offensives du deuxième quart-temps. Le tandem Shamet – McBride en rajoute une couche en dégainant depuis le corner et la correction gagne en ampleur (86-49). Seul Ziaire Williams tente de secouer un peu les siens offensivement, mais le mal est déjà fait.

Et il ne fait qu’empirer alors que Mike Brown peut se permettre de se passer de tout son cinq dans le quatrième quart-temps. Cela n’empêche pas les Knicks de le débuter par un 16-0, emmené par l’irrésistible duo du banc Landry Shamet – Miles McBride, auteur de 14 de ces 16 unités (32 points à eux deux, 6/6 à 3-points pour Shamet). Les joueurs de fond de banc des Nets font peine à voir, écrasés dans l’envie et d’une maladresse affligeante (10 points à 3/17 au tir, 5 balles perdues, 6 rebonds à 15…).

Tout l’inverse de Mohamed Diawara, intéressant par son activité (7 points, 3 rebonds) même si le match est déjà plié. Jordi Fernandez est tout de même contraint de prendre un temps-mort à une minute de la fin pour éviter que l’écart ne dépasse les 60 points… Il se “limite” finalement à un +54 pour New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de franchise pour les Knicks. Cet écart rentre dans les annales de la franchise de New York. Jamais les Knicks ne s’étaient imposés de 54 points, laminant le précédent record de 48 points établi à trois reprises par le passé (135-87 contre les Pistons en 1968, 139-91 contre les Sixers en 1972, 130-82 contre les Sixers en 1994). Les 66 points inscrits par les Nets sont eux un record de médiocrité offensive cette saison en NBA. Michael Porter Jr. termine meilleur marqueur des siens avec 12 petits points…

– Brooklyn, punching ball des Knicks. Battus quatre fois de rang, New York se devait de réagir. C’est chose faite, et avec la manière. Le score est évidemment à relativiser vu ce qui a été proposé en face. Mais l’attaque avait bien meilleure allure avec plus de dynamisme. Et tout le groupe s’est mis au diapason, de Jalen Brunson à Ariel Hukporti, pendant 48 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.