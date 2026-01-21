Cade Cunningham titulaire au All-Star Game, un signe de respect pour les Pistons

En attendant de voir si Jalen Duren va lui aussi être convoqué, les Pistons sont déjà assurés d’avoir un représentant au match des étoiles : Cade Cunningham. Après avoir été retenu une première fois l’an dernier comme remplaçant, le leader de Detroit sera cette fois titulaire.

« C’est évidemment une bénédiction d’être nommé titulaire pour le All-Star Game. Je suis super reconnaissant pour ça. Merci à mon équipe, mes coachs, les fans et tous ceux qui ont voté pour moi. Cela signifie énormément pour ma famille et moi », réagit le joueur des Pistons après la victoire acquise face aux Celtics.

Une sélection qui ne souffre d’aucune contestation pour un joueur qui tourne cette saison à 25.7 points, 5.9 rebonds et 9.8 passes décisives par match. Son quota de ballons délivrés est le deuxièmee plus élevé derrière Nikola Jokic et le plus élevé pour un joueur des Pistons depuis l’ancienne légende locale, Isiah Thomas, en 1986/87.

Aussi, Cade Cunningham devient le premier représentant de Detroit à s’insérer dans le cinq d’un All-Star Game depuis Allen Iverson en 2009. Ce qui a scellé sa sélection, c’est d’avoir été plébiscité numéro 1 à l’Est par les autres joueurs de la ligue, un collège électoral qui compte pour 25% du vote final.

« Plus que tout, ce qu’on recherche, c’est le respect de ses pairs, donc cela signifie énormément pour moi. C’est simplement un témoignage de la réussite qu’on a collectivement », lâche le joueur de 24 ans.

« Il a fait tout ce qu’il fallait pour mériter ça »

« Quand on évolue dans une ligue aussi compétitive, avec des gars qui ont un tel esprit de compétition et qu’ils respectent votre jeu à ce point, cela en dit long sur ce qu’il a accompli et sur l’impact qu’il a eu sur le jeu, sur cette équipe et sur l’organisation. L’impact qu’il a sur ses coéquipiers, sur ses coachs… Il a fait tout ce qu’il fallait pour mériter ça. Recevoir cette reconnaissance de la part de gars que vous respectez, c’est quelque chose de très fort », témoigne son coach, JB Bickerstaff.

En parallèle, sa popularité et celle de sa formation est en pleine ascension, portée par une première moitié de saison exceptionnelle. Detroit a notamment marqué les esprits avec une série de 13 victoires consécutives, trois succès probants face aux Celtics, une victoire de prestige sur le parquet des Lakers, ou encore une revanche éclatante contre les Knicks, qui les avaient éliminés lors des derniers playoffs.

Surtout, alors qu’ils n’étaient pas vraiment attendus à un tel niveau, les joueurs du Michigan sont solidement installés au sommet de leur conférence. Avec un bilan à 31 victoires et 10 défaites, ils ont même cinq victoires d’avance sur leurs poursuivants, les Celtics (26 victoires – 16 défaites).

« La ligue est obligée de respecter ça. Être n°1 à l’Est, soir après soir, et trouver des moyens de décrocher des victoires. La ligue respecte ça et c’est ce que j’apprécie. C’est ce que nous voulons tous : être respectés par ceux contre qui on joue », poursuit Cade Cunningham, dont le nom est aussi mentionné pour le trophée de MVP.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 36 35:27 45.2 32.7 82.4 1.0 4.9 5.9 9.8 3.3 1.4 3.8 0.8 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.