Mac McClung ne retournera pas au Slam Dunk Contest

Vainqueur des trois dernières éditions du Dunk Contest, Mac McClung aurait pu devenir le recordman de titres en cas de quatrième sacre cette année.

Nate Robinson peut souffler. En effet, on a appris que Mac McClung ne participerait pas au Dunk Contest 2026 à Los Angeles (14 février). C’est Chuck Millan, spécialiste du dunk et reconnu pour aider les participants du concours dans la création de leurs envolées, qui l’a annoncé sur X/Twitter.

Sacré en 2023, 2024 et 2025, un triplé inédit dans l’histoire de l’événement, puisque Nate Robinson en avait aussi remporté trois, mais pas consécutivement, l’arrière avait déclaré à plusieurs reprises qu’il ne s’imaginait pas tenter le quatre à la suite cette année et cela se confirme donc. Sans que l’on ne sache vraiment s’il s’agit bien d’un choix de sa part ou de la ligue.

Considéré comme l’un des meilleurs dunkeurs de l’histoire du concours, Mac McClung doit en tout cas vouloir se détacher de cette étiquette de simple dunkeur incapable de se faire une place en NBA (neuf petits matches en carrière). Malgré des essais à Philadelphie, Orlando, Chicago ou encore Indiana, depuis 2023.

Comme il n’a que 27 ans, l’arrière pourrait très bien retenter l’expérience au Dunk Contest dans le futur et, pour l’heure, il assure qu’il « publiera les dunks imaginés » avec Chuck Millan « après le concours » de cette année. Car il avait malgré tout « préparé » des choses pour l’occasion.

Mac McClung Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 CHI 1 3:00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
2021-22 LAL 1 22:00 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 6.0
2022-23 PHI 2 20:30 45.0 36.4 60.0 1.5 3.5 5.0 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 12.5
2024-25 ORL 2 5:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-26 IND 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 2.0 1.7 0.7 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

