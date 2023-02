Dunk Contest 2023 | Le phénomène Mac McClung fait renaître le concours !!!

Après la purge de la saison dernière, tout le monde avait peur que le Dunk Contest ne s’enfonce encore plus.

Mais Mac McClung, Trey Murphy III, Jericho Sims et Kenyon Martin Jr. se sont chargés de nous offrir un sacré spectacle : créativité, puissance, ambiance… Tout était au rendez-vous et 90% des dunks ont été passés dès le premier essai, dans un concours qui a tenu toutes ses promesses dès le début !

À l’arrivée, c’est l’exceptionnel Mac McClung (1m88), deux matchs et huit points au compteur dans la Grande Ligue, qui l’emporte et qui devient le premier joueur de G-League a gagner le Dunk Contest. En plus d’être le premier vainqueur à recevoir le nouveau trophée Julius Erving, car la NBA en a profité pour le renommer en l’honneur de « Dr. J »…

Cerise sur le gâteau : Mac McClung, dont tout le monde connaît désormais le nom, a d’ores et déjà annoncé qu’il serait de retour dans un an pour défendre son titre et on a déjà hâte de voir ce qu’aura à nous proposer ce véritable électrochoc dont avait besoin ce concours !

Mac McClung annonce la couleur, Trey Murphy III est créatif

Devant un jury spectaculaire, composé de Jamal Crawford, Lisa Leslie, Harold Miner (vainqueur en 1993 à Salt Lake City), Karl Malone et Dominique Wilkins, c’est Trey Murphy III qui ouvre le bal.

Le joueur des Pelicans fait d’abord mine de rater son lancer de balle… mais Jose Alvarado arrive de nulle part pour lui chiper la balle, son « signature move », avant de faire la passe à son coéquipier contre la planche ! Murphy III finit en 360° et récolte une note moyenne de 46,6.

Pour son entrée dans la compétition, Jericho Sims met ses deux bras dans le cercle jusqu’aux coudes ! Son clin d’œil à Vince Carter lui donne un 47,6 des jurés.

Kenyon Martin Jr. est ensuite le premier participant à ne pas passer son dunk du premier coup. Avec l’aide de Jae’Sean Tate, il récupère la balle d’un côté du cercle avant de réussir un moulin de l’autre côté. Il reçoit un 46 du jury.

Dernier dunkeur à entrer en lice, Mac McClung fait immédiatement exploser la Vivint Arena et reçoit le premier 50 de la soirée, en passant au-dessus d’une personne perchée sur les épaules d’une autre, avant de toucher la planche et de finir par un dunk arrière à deux mains !!!

Pour son deuxième dunk de la soirée, Kenyon Martin Jr. fait appel à Kenyon Martin Sr. et à un ballon noir transparent imprimé en 3D. Il rate son premier essai, mais il passe le deuxième en attrapant une passe de son père contre la planche, suivi d’un dunk ciseau à la Dominique Wilkins. Il récolte un 47,2.

Trey Murphy III demande alors au jury et au public s’ils souhaitent un « tomahawk » ou un « windmill », avant de nous sortir les deux en un dunk, façon « cradle », le tout doté d’une envergure INCROYABLE. Le jury lui donne un 49,4 avec un Karl Malone toujours aussi sévère dans sa notation !

Pas impressionné, Jericho Sims accroche une enveloppe au filet et il met son bras entier dans le cercle, jusqu’à son aisselle ! Il ouvre alors l’enveloppe et montre un 50, comme pour influencer le jury… qui ne lui donne qu’un 47,8 car Karl Malone continue de noter sévèrement !

Mac McClung ne perd ensuite pas de temps. Il s’élance et nous sort un 360° « windmill » à deux mains, ligne de fond, pour filer facilement et logiquement en finale, aux côtés de Trey Murphy III !

Le show de Mac McClung a raison de Trey Murphy III !

Dans une Vivint Arena en ébullition, Trey Murphy III commence fort : il passe la balle entre ses jambes, la lance en l’air, la rattrape et claque finalement un gros « windmill ». Le public est impressionné, mais le jury un peu moins, car il reçoit un 48,8.

Son deuxième dunk est une ode à Vince Carter, puisqu’il s’agit d’un 360° « windmill », qui lui offre un 49,2 !

De l’autre côté, Mac McClung continue quant à lui sa démonstration individuelle. Dans un premier temps, il passe par-dessus quelqu’un, attrape la balle et pose un dunk en arrière en sortie de « double pump ». Résultat des courses : 50 !

Enfin, il endosse son maillot de lycéen et nous sort un nouveau dunk de folie : un 540° version « double pump » qu’il passe du premier coup, avant de dire à tout le monde que ce concours est terminé, à la manière de Vince Carter en son temps. Le jury lui donne un troisième 50 !

Victoire méritée pour Mac McClung donc, malgré la très belle prestation (et résistance) de Trey Murphy III, histoire de ponctuer une performance exceptionnelle ! Car oui, le concours de dunks vient bel et bien de renaître !

PREMIER TOUR

Premier dunk

Trey Murphy III – première tentative, « 360° off-the-glass » – 46,6

Jericho Sims – première tentative, « double-elbow dunk » – 47,8

Kenyon Martin Jr. – troisième tentative, « windmill » – 46

Mac McClung – première tentative, « dunk arrière » au-dessus de deux personnes – 50

Deuxième dunk

Trey Murphy III – première tentative, « tomahawk windmill » – 49,4

Jericho Sims – première tentative, « armpit dunk » – 47,6

Kenyon Martin Jr. – deuxième tentative, « ciseau » avec ballon imprimé en 3D – 47,2

Mac McClung – première tentative, « 360° windmill » – 49,8

— Mac McClung (98,8) & Trey Murphy III (96) qualifiés.

FINALE

Premier dunk

Trey Murphy III – première tentative, « windmill » après s’être passé la balle – 48,8

Mac McClung – première tentative, « double pump arrière » en passant par-dessus quelqu’un – 50

Deuxième dunk

Trey Murphy III – première tentative, « 360° windmill » – 49,2

Mac McClung – première tentative, « 540° dnk arrière » – 50

— Mac McClung (100) déclaré vainqueur.