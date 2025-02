Gagner le Slam Dunk Contest trois fois de suite, le défi historique de Mac McClung

Les années passent et se ressemblent pour Mac McClung. En 2023, il avait remporté le Slam Dunk Contest quelques jours après avoir signé un « two-way contract »avec les Sixers. En 2024, il a de nouveau gagné le concours de dunks, avant de gagner le titre de MVP de la G-League sous les couleurs du Osceola Magic.

Cette saison, Mac McClung a signé un « two-way contract » avec le Magic mais n’a pas encore joué de minutes en NBA. Il revient donc au All-Star Game, en étant toujours à deux doigts de son rêve d’un contrat garanti en NBA. Il essaiera toutefois d’écrire l’histoire de la grande ligue en devenant le premier joueur de l’histoire à remporter le Slam Dunk Contest trois fois de suite.

Pour Basket USA, Mac McClung est revenu sur son parcours en G League, sa motivation, et sur sa manière de préparer le concours de dunks.

Mac, c’est la troisième fois qu’on vous voit au All-Star Weekend, compte tenu de votre âge et de votre situation, comment abordez-vous ce weekend ?

Je suis exactement là où je dois être. C’est vraiment quelque chose à laquelle je crois. Comme les deux dernières années, ce weekend est important pour moi. J’ai toujours bien joué dans le Rising Stars et j’ai eu la chance de gagner les deux derniers concours de dunks. C’est toujours un honneur d’être ici. Je suis là pour jouer dur mais je suis également reconnaissant de faire partie de cette expérience.

Beaucoup de gens vous voient avant tout comme un dunkeur, mais est-ce que vous pouvez leur expliquer le type de joueur que vous êtes et la mentalité que vous avez ?

Je pense que je suis un joueur polyvalent, c’est mon atout principal. Je pense que je suis un gagneur. Si vous avez besoin d’un meneur altruiste, je peux jouer ce rôle. Si vous avez besoin d’un scoreur, je peux le faire aussi. Si vous avez besoin d’un shooteur à 3-points efficace, je peux tirer à 40% de loin. Donc je peux faire un peu de tout, et je joue toujours avec beaucoup d’énergie.

Des accessoires en préparation

Comment est-ce que vous gardez votre motivation après de nombreuses années en G-League ?

Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément le genre de pression qui existe en G-League. Ce n’est pas facile de gagner en G-League, ce n’est pas évident d’être dominant de façon constante dans cette ligue. Il y a beaucoup de talent. Je pense que j’ai ma place en NBA mais il y a des dizaines et des dizaines d’autres joueurs de G-League qui pourraient avoir leur place en NBA. Et donc, c’est ce niveau de compétition qui me permet de continuer encore et encore.

Vous allez participer à votre troisième concours de dunks après avoir remporté les deux dernières éditions, est-ce que votre préparation est différente parce que c’est la troisième fois ?

Je me prépare pour le concours depuis un long moment. C’est surement le plus difficile, mais j’ai hâte d’y être. Je ne peux pas tout dévoiler mais je vais utiliser plus d’accessoires que les années précédentes ou même dans tous les concours de dunks auquel j’ai participé dans ma carrière.

Vous avez mis la barre haute lors des deux derniers concours, où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour être encore plus créatifs pour cette année ?

C’est pas évident, mais l’ingrédient principal c’est simplement l’amour et la passion que j’ai pour cette épreuve J’adore créer des choses, et cette année, le processus de création a été beaucoup plus long que les années précédentes parce qu’on veut continuer de repousser les limites donc j’espère que ça va vous plaire.

Le syndrome de l’imposteur

Si vous gagnez ce soir, vous allez devancer des légendes NBA qui ont gagné le concours deux fois comme Michael Jordan par exemple. Est-ce que c’est quelque chose auquel vous pensez ou vous essayez de faire abstraction ?

Rien que l’entendre, j’ai du mal à réaliser. Je me sens un peu comme un imposteur ! Je n’y avais pas vraiment pensé jusque là mais si ça arrive, je serais choqué. Ce serait merveilleux mais c’est aussi quelque chose qui va au-delà de mes rêves les plus fous.

Vous avez participé à un training camp avec les Warriors il y a quelques années. Qu’est-ce que ça vous fait d’être de retour à San Francisco ?

C’est une super franchise. J’ai adoré être ici. J’adore la ville, j’adore les gens, je suis super content d’être de retour. Malheureusement, je ne suis pas resté longtemps mais c’est une expérience qui m’a marqué. Pouvoir côtoyer Stephen Curry est évidemment quelque chose de spécial et j’ai aussi beaucoup apprécié l’approche de Steve Kerr. Il sait comment trouver l’équilibre entre les différentes personnalités de leur équipe. Être témoin de sa façon de diriger l’équipe tous les jours était vraiment impressionnant. Je garde un super souvenir de mon passage ici.

Propos recueillis à San Francisco.