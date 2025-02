Pour lancer ce All-Star Weekend 2025, le traditionnel Rising Stars Challenge s’appuie sur le même format que les trois éditions précédentes. Il s’agit donc d’un mini-tournoi à quatre équipes, dont trois coachées par le légendaire trio « Run TMC » des Warriors du début des années 90 Tim Hardaway – Mitch Richmond – Chris Mullin et la quatrième par Jeremy Lin, chacun accompagné par les assistants du Thunder et des Cavs pour les épauler.

Chaque formation se compose de sept rookies ou sophomores, et l’une des équipes est uniquement composée de jeunes joueurs évoluant en G-League.

Sur le plan du règlement, les deux demi-finales se jouent avec un score cible de 40 points, alors que la finale se joue avec un score cible de 25 points.

DEMI-FINALE N°1 : TEAM C / TEAM T

— Team C (Chris Mullin) : Stephon Castle (Spurs), Ryan Dunn (Suns), Zach Edey (Grizzlies), Keyonte George (Jazz), Trayce Jackson-Davis (Warriors), Dalton Knecht (Lakers), Jaylen Wells (Grizzlies), Jared McCain (Sixers, blessé).

— Team T (Tim Hardaway) : Anthony Black (Magic), Tristan da Silva (Magic), Gradey Dick (Raptors), Jaime Jaquez Jr (Heat), Brandin Podziemski (Warriors), Zaccharie Risacher (Hawks), Alex Sarr (Wizards), Brandon Miller (Hornets, blessé), Cason Wallace (Thunder, blessé).

La Team C démarre sur les chapeaux de roue derrière les trois tirs primés de Keyonte George (10 points) et de Dalton Knecht (7 points, 4 rebonds, 4 passes) (15-5).

En face, les Français Zaccharie Risacher et Alex Sarr démarrent tout doucement et il faut neuf points de Gradey Dick (12 points) pour garder la Team T en embuscade (25-21). Stephon Castle et Jaylen Wells (5 points, 2 rebonds) permettent à la Team C de faire la course en tête mais Zaccharie Risacher (4 points, 2 rebonds), Tristan da Silva (5 points), et Alex Sarr (3 points) font de la résistance (36-32). C’est finalement d’un tir à mi-distance que Stephon Castle (6 points, 4 rebonds, 4 passes) offre la victoire et la qualification en finale pour la Team C !

Score final : 40-34 pour la Team C

DEMI-FINALE N°2 : TEAM M / TEAM G-LEAGUE

— Team M (Mitch Ritchmond) : Toumani Camara (Blazers), Bub Carrington (Wizards), Bilal Coulibaly (Wizards), Amen Thompson (Rockets), Ausar Thompson (Pistons), Julian Strawther (Nuggets), Matas Buzelis (Bulls), Yves Missi (Pelicans, blessé).

— Team G-League (Jeremy Lin) : JD Davison (Celtics), Mac McClung (Magic), Bryce McGowens (Blazers/Remix), Leonard Miller (Wolves), Dink Pate (Capitanes), Reed Sheepard (Rockets/Vipers), Pat Spencer (Warriors).

Cette deuxième demi-finale nous offre plus d’intensité avec deux équipes qui se rendent coup pour coup mais le duo Bryce McGowens – JD Davison met la Team G-League devant au score (15-11). La polyvalence de la Team % leur permet cependant de reprendre les commandes. Avec Amen Thompson (11 points, 2 passes) et Bub Carrington (5 points, 4 passes) à la baguette, Toumani Camara (8 points), Bilal Coulibaly (4 points, 3 rebonds) et Jordan Strawther se font plaisir à la finition (32-29).

Alors que Leonard Miller (14 points, 7 rebonds) enchaine à l’intérieur, la Team M hausse le ton en défense mais quatre lancers-francs ratés d’Ausar Thompson (4 points, 2 passes) permettent aux joueurs de G-League de revenir à égalité (37-37). Thompson se rachète d’un dunk pour donner deux points d’avance à son équipe mais Bryce McGowens (12 points) vient donner la victoire à la Team G-League sur un tir à 3-points pourtant bien défendu !

Score final : 40-39 pour la Team G-League

FINALE : TEAM C / TEAM G-League

Comme en demi-finale, c’est le duo d’intérieurs bondissants de la Team G-League, Dink Pate – Leonard Miller, qui leur permet de faire la course en tête (12-8). Stephon Castle (12 points, 3 rebonds, 2 passes), très en vue dans cette finale, mène toutefois un 14-2 de la Team C terminé par un tir primé qui les met à trois points du titre (22-14) ! Les hommes de Chris Mullin enfoncent tout de suite le clou et termine ce Rising Stars d’un 3-points de Keyonte George pour remporter la compétition et valider leur billet pour le All-Star Game de dimanche.

Score final : 25-14 pour la Team C