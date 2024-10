Si sa réputation de dunkeur n’est plus à démontrer, depuis qu’il a remporté les deux derniers concours de dunks, Mac McClung espère maintenant aussi se forger une solide réputation de basketteur NBA. Cela en prend le chemin, alors que ESPN annonce qu’il a réussi à décrocher un « two-way contract » à Orlando.

Cela signifie que, comme on l’imaginait début septembre, le joueur de 26 ans partagera son temps entre la G-League (avec le Osceola Magic) et la NBA. Exactement comme la saison dernière, quand il avait brillé dans l’antichambre de la ligue : 24.7 points, 6.5 passes et 4.6 rebonds de moyenne, ainsi que le titre de MVP de G-League.

L’effectif du Magic était déjà plein et, sur les lignes arrières de la franchise floridienne, on retrouvera entre autres Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, Gary Harris, Anthony Black ou encore Cory Joseph. Il va donc falloir s’arracher pour obtenir des minutes avec Jamahl Mosley…