Finalement, les Nets ont gardé leurs cinq choix au premier tour

Les Nets se sont incrustés dans le transfert de Kristaps Porzingis aux Hawks, pour récupérer le 22e choix de la Draft en provenance d’Atlanta. Ainsi, Brooklyn abordait cette Draft 2025 avec cinq picks au premier tour.

Beaucoup pensaient que la franchise de New York allait tenter de se séparer de quelques-uns de ses choix, mais il n’en fut rien. Les Nets ont bel et bien effectué cinq sélections, à savoir Egor Demin (8e choix), le premier Russe drafté depuis 2013, le Français Nolan Traoré (19e choix), Drake Powell (22e choix) et enfin un duo d’Israéliens Ben Saraf et Danny Wolf (Américano-Israélien) pris coup sur coup en 26e et 27e position.

Ainsi, les Nets écrivent l’Histoire puisque jamais une franchise NBA n’avait récupéré cinq joueurs durant le premier tour d’une même Draft.

“Il s’agit d’un ensemble, entre leur QI basket et la manière dont ils jouent”, explique Sean Marks après la Draft. “Nous essayons de créer une culture basket qui soit compétitive, mais qui correspond aussi aux valeurs de Brooklyn. Cela suit également la tendance actuelle en NBA avec des joueurs qui peuvent attaquer et défendre sur plusieurs postes.”

En l’état, le “General Manager” des Nets a surtout récupéré des joueurs capables de créer du jeu avec notamment trois meneurs, dont Egor Demin, un grand meneur de jeu de 2m06.

“Toute ma vie j’ai joué meneur, donc logiquement je me vois comme un meneur, mais je suis prêt à tout faire pour peser sur le jeu et aider l’équipe à gagner”, affirme le Russe. “Si l’entraîneur veut me faire jouer pivot, je jouerais pivot, je n’ai aucun problème avec ça. Je suis un créateur de jeu et peu importe le poste que j’occupe sur le terrain, je pourrais créer du jeu.”

Un embouteillage à venir ?

Egor Demin n’est pas le seul très bon passeur récupéré par Brooklyn puisque Nolan Traoré tournait à cinq passes décisives de moyenne en Betclic Elite tandis que Danny Wolf, même s’il a le physique d’un pivot, dirigeait le jeu de Michigan (3.5 passes de moyenne en NCAA) cette saison.

“New York est peut-être la meilleure ville du monde et les Nets sont une franchise célèbre”, rappelle Nolan Traoré. “Nous avons un excellent entraîneur et un bon front office. C’est l’endroit parfait pour se développer et construire quelque chose d’intéressant.”

De son côté, Drake Powell est un ailier capable de défendre, mais aussi de mettre ses tirs de loin (39% de réussite de loin cette saison). De quoi éventuellement trouver une alternative à Cam Johnson annoncé sur le départ ?

À moins qu’il n’y ait du mouvement cet été, Jordi Fernandez aura la mission compliquée de trouver un équilibre avec ses cinq nouvelles arrivées, notamment sur les lignes extérieures où les trois meneurs sélectionnés devront cohabiter avec Cam Thomas ce qui risque de créer un bel embouteillage sur les postes 1 et 2.