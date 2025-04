Vers une rupture du tendon d’Achille pour Damian Lillard !

Le sort s’acharne décidément sur Damian Lillard. À peine quelques jours après être revenu de sa thrombose veineuse profonde au mollet droit, le meneur s’est écroulé en début de match contre les Pacers, alors que les Bucks cherchaient à revenir à 2-2 dans cette série.

Une blessure à la jambe gauche très inquiétante, puisqu’elle a eu lieu sans contact apparent. Cette crainte s’est rapidement confirmée, Chris Haynes et Shams Charania évoquant aussitôt une possible rupture du tendon d’Achille, synonyme de plusieurs mois d’absence et de longue convalescence, à bientôt 35 ans. C’est exactement à cet âge-là que Kobe Bryant avait subi la même blessure en avril 2013, dont il ne s’est jamais vraiment remis…

Pour Damian Lillard, il s’agit donc évidemment d’un énorme coup dur, car au-delà de compromettre davantage les chances de Milwaukee contre Indiana, cela lui plombe une nouvelle campagne de playoffs.

L’année dernière, le nonuple All-Star s’était ainsi déjà blessé contre les Pacers au talon d’Achille gauche.

« Ce n’est pas très prometteur » admettait Doc Rivers sur l’IRM à suivre. « J’ai su d’entrée (que c’était très sérieux). Je me sens mal pour lui. Le gars a essayé de revenir pour son équipe. Je me sens vraiment mal pour lui. C’est dur, honnêtement. Une thrombose veineuse, puis ça. C’est dur… C’est simplement un gars bien. Sur le plan du basket mais, plus important, comme coéquipier et père, et tout ça. Et personne ne mérite quelque chose comme ça. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.