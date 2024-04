Damian Lillard aggrave sa blessure et serre les dents

Dans quel état les Bucks vont-ils finir ce premier tour contre les Pacers ? Sportivement déjà, après la défaite en prolongation dans le Game 3, ils sont en danger, menés 2-1. Physiquement ensuite, les pépins s’accumulent, avec Damian Lillard en dernier exemple.

Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas joué de la série, Khris Middleton a été touché à la cheville dans le Game 2 mais a tenu sa place, puis le meneur de jeu s’est blessé dans le premier quart-temps de cette troisième manche. Pascal Siakam est retombé sur le talon de Damian Lillard et le genou gauche a quelque peu tourné.

Après plusieurs secondes au sol, l’ancien de Portland a rejoint les vestiaires avant de revenir en jeu. « Je savais que ça serait inconfortable, mais j’estimais ne pas me mettre en danger », commente-t-il. « On encaisse beaucoup niveau blessures », confirme Doc Rivers.

Être sur le parquet pour aider malgré tout

Seulement, avec 6/20 au shoot (28 points), et surtout aucun shoot ni aucun point en prolongation, « Dame » n’a pas pesé, alors que le « money time » est son moment préféré. Giannis Antetokounmpo absent, c’est lui qui doit faire la différence dans les grands moments, et là, il a été absent.

« Je voulais simplement être sur le parquet au cas où une opportunité se présente, ou si je peux aider », se justifie Damian Lillard, qui souffre du talon d’Achille depuis le dernier match de la saison régulière et qui souhaitait rester sur le terrain pour servir de leurre et ouvrir des portes à Khris Middleton. « C’est une partie du corps où on ne peut rien faire. On ne peut rien y faire. Si on ne peut pas bouger, on ne peut pas. »

Ça n’a pas suffi et Milwaukee est quasiment dos au mur avant le Game 4. Un déficit de 3-1 serait, avec les cadres touchés physiquement, très, très compliqué à remonter…

« On a deux jours devant nous, pour aller mieux et se préparer pour dimanche », annonce l’ancien des Blazers. « On va essayer de prendre le prochain match car si c’est le cas, c’est une nouvelle série, et après, elle change chaque rencontre. On doit tourner la page et se concentrer sur la prochaine partie avant de repartir d’Indiana. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.