Damian Lillard raconte son angoisse face à sa thrombose veineuse

Place au jeu ! Damian Lillard revient de loin après avoir été éloigné des terrains depuis un mois à cause d’une thrombose veineuse profonde. Si la situation est désormais en passe d’être réglé, alors que le meneur a cessé de prendre des anticoagulants et a déjà repris l’entraînement, le coup du sort l’a plongé dans une grosse angoisse. De cette mésaventure, « Dame Time » en est presque ressorti davantage éprouvé mentalement que physiquement.

Quand allait-il revenir ? Et si c’était la fin de sa carrière qui se profilait prématurément ? Sa vie était-elle en jeu ? Autant de questions qui ont hanté ses dernières semaines et dont il est soulagé d’être sorti.

« Bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que ceux que j’ai dû gérer, donc je ne veux pas dramatiser. Mais on ne sait jamais, quand quelque chose peut arriver et changer ta vie », a-t-il déclaré vendredi. « Des gars comme Chris Bosh ont eu ce problème. C’est un truc supplémentaire à gérer, un truc qui peut potentiellement mettre fin à ta carrière. Donc je pense qu’il ne faut pas prendre les jours, les opportunités et les choses dans la vie pour acquis ».

Des millions de questions sans réponse

Si les cas restent assez rares chez les sportifs professionnels, Damian Lillard était perturbé par le souvenir d’un drame personnel : le décès de l’un de ses cousins d’une embolie pulmonaire durant la pandémie de Covid.

« Pendant le Covid, ils n’ont pas pu l’hospitaliser parce que tout était sur Zoom, et il a fini par faire une embolie pulmonaire et mourir, alors évidemment, c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit », a-t-il ajouté, évoquant les répercussions que cela a pu avoir sur lui et qui ont donc dépassé le simple cadre du basket. « Il y a eu des millions de pensées qui me sont passées par la tête, comme ‘Et si ceci ? Et si cela ?’. Je paniquais. Mon dos a commencé à me faire mal, ma poitrine a commencé à me faire mal, et je me suis demandé : ‘Est-ce que le caillot peut circuler ?’. Je me demandais toutes sortes de choses ».

Heureusement pour lui, la situation s’est rapidement améliorée, et le meneur All-Star a pu garder la tête froide en s’en remettant au protocole, qui a plutôt très bien fonctionné pour son cas.

« Ce que les médecins n’ont cessé de me dire, c’est que je n’était pas une personne de 65 ans à qui il arrive généralement ce genre de choses. C’est plutôt : ‘Tu est un athlète de 34 ans, tu es en bonne forme, ton corps est fort’. Voilà le langage qu’ils utilisaient. Mais je dirais que ce qui a fait que ce soit différent, c’est que j’ai pu y aller chaque semaine. Ce n’est pas le protocole habituel. Quand tu es sous anticoagulants, j’ai l’impression que c’est un processus plus long lorsqu’on choisit cette voie, alors que moi, je venais chaque semaine, je faisais des analyses, je passais des échographies. Je pouvais surveiller l’évolution de la situation chaque semaine, pour voir si ça progressait un tant soit peu ou pour m’assurer que ça se déroulait comme je le souhaitais ».

Finalement, tout est assez rapidement rentré dans l’ordre, et un mois après son dernier match, Milwaukee s’apprête à disputer son premier match de playoffs face à Indiana. Pour ce qui est de son retour exact à la compétition, rien n’est encore fixé : « Le moment où je sentirai que je pourrai y aller, j’irai ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.