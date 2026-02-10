Jayson Tatum autorisé à s’entraîner en G-League

À Boston, il ne se passe plus une semaine sans une nouvelle mise à jour liée à Jayson Tatum. Ainsi, on a appris ce lundi que les Celtics l’autorisaient à s’entraîner avec leur équipe de G-League, les Maine Celtics.

Il ne participera pas à l’entraînement dans sa globalité, mais il sera actif dans certaines parties de celui-ci, avant de repartir dans la foulée à l’échelon supérieur pour continuer de se soigner. À noter que les rookies Hugo Gonzalez et Amari Williams iront aussi se faire temporairement la main en G-League.

Bien sûr, si ce n’est aucunement synonyme de reprise imminente, c’est déjà une bonne nouvelle pour Jayson Tatum, puisque c’est la confirmation que sa convalescence continue de bien se dérouler. Et qu’un retour dès cette saison n’est clairement pas à exclure, quand on se souvient que les C’s ont l’habitude d’envoyer leurs joueurs dans le Maine, avant de reprendre dans le Massachusetts.

En effet, cela faisait plusieurs semaines que l’ailier All-Star montait en puissance individuellement et, ce week-end, on découvrait qu’il participait notamment à des oppositions à 5-contre-5 face à ses coaches.

Néanmoins, l’hypothèse d’une saison blanche de Jayson Tatum avait également fait son chemin à partir de fin janvier. Obligeant donc son président, Brad Stevens, à lui rappeler que les Celtics sont « meilleurs avec lui ».

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.