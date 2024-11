Kristaps Porzingis et Xavier Tillman se font la main dans le Maine

Joe Mazzulla avait déjà donné de bonnes nouvelles de Kristaps Porzingis ce week-end, indiquant que l’intérieur letton, victime d’une déchirure du rétinaculum médial de la jambe gauche et opéré en juin, avait réintégré l’entraînement sur des exercices bien spécifiques, tandis qu’on le voyait régulièrement à l’échauffement ces dernières semaines.

Lundi, la franchise du Massachusetts a indiqué que KP avait atteint « une nouvelle phase » de sa rééducation, et que celle-ci devait à présent être validée par un retour à l’entraînement sans restriction. Kristaps Porzingis a ainsi été envoyé aux Maine Celtics afin de se remettre tout doucement dans le bain, accompagné par Xavier Tillman pour faire office de « sparring partner » dans la raquette.

L’ancien intérieur de Memphis devait aussi en profiter pour retrouver des sensations alors qu’il n’a que très peu joué depuis le début du mois de novembre. À la sortie de l’entraînement d’hier, Kristaps Porzingis et Xavier Tillman devaient retrouver l’équipe première et KP est censé terminer sa montée en puissance et obtenir ainsi le feu vert du staff médical pour retrouver le groupe. D’abord espéré à la mi-décembre, son retour pourrait donc être avancé d’une semaine ou deux.

Un retour imminent ?

Ce week-end, Jrue Holiday avait loué l’importance de la présence de Kristaps Porzingis pour les Celtics, tant en défense qu’en attaque. Alors que Boston a galéré à se défaire des Raptors samedi, Jaylen Brown a également donné son sentiment sur le retour imminent du Letton, qu’il voit de plus en plus impliqué sur le banc.

« Il était en mode coaching, il disait à différents gars ce qu’il voyait sur le terrain. C’est un bon signe. C’est le signe qu’il se rapproche, qu’il se prépare. Mais son esprit est avec nous, et nous sommes impatients de l’accueillir à nouveau », avait-t-il glissé après la large victoire des siens face aux Nets mercredi.

Les Celtics reçoivent les Cavs ce soir pour le choc au sommet de la conférence Est, entre le champion en titre et le meilleur bilan de la ligue. Les deux équipes se retrouveront dans dix jours, à Cleveland cette fois, et Kristaps Porzingis pourrait donc potentiellement être de la partie à cette occasion.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.