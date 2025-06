Andre Drummond ne testera pas la « free agency »

C’est l’heure pour les joueurs et les équipes disposant d’une option pour l’an prochain de l’activer, ou pas. Et pour ceux dont la cote est basse, c’est aussi l’heure de jouer la sécurité…

Ainsi, avec une saison à 40 matchs et un rôle de plus en plus réduit, même s’il n’a que 31 ans, Andre Drummond a assuré ses arrières en activant sa « player option » à 5 millions de dollars pour la saison prochaine. Il devrait donc rester aux Sixers, à moins que le club ne parvienne à l’échanger avant le « training camp ».

Il n’est en effet pas certain que le double All-Star soit vraiment dans les plans de Nick Nurse, l’entraîneur de Philadelphie, alors qu’il avait signé l’été dernier pour servir de doublure à Joel Embiid.

Un rôle qu’il n’avait quasiment pas pu exercer, étant donné les blessures du titulaire. Mais en l’absence du MVP, l’entraîneur des Sixers avait préféré responsabiliser d’autres joueurs sur le poste de pivot, notamment Guerschon Yabusele ou encore Adem Bona. Et Daryl Morey a clairement indiqué qu’il voulait rajeunir l’effectif.

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 0.9 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 ☆ DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 ☆ DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 7.9 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHL 40 19 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.8 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.