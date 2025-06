Au bout du suspense, l’Espagne prive les Bleues de la finale !

Après avoir dominé la Lituanie, le niveau est clairement monté d’un cran en demi-finale face à l’Espagne pour les Bleues. Valériane Ayayi lance la France avec ses neuf points en premier quart-temps, mais en face, Maria Araujo et Awa Fam s’imposent à l’intérieur. De plus, la Roja propose beaucoup de défenses différentes et les Bleues peinent, en perdant six ballons. Néanmoins, les deux équipes sont très proches après dix minutes (18 partout).

En début de deuxième quart-temps, la France fait la différence avec sa défense et son agressivité. L’Espagne perd des ballons et un premier écart est fait, qui ne tient pas à cause d’Awa Fam, toujours aussi juste près du cercle. Grâce aux rebonds offensifs, les Bleues, maladroites à 3-pts, gardent les commandes à la pause (38-31).

La reprise est très rugueuse et les paniers sont rares. L’Equipe de France n’arrive toujours pas à frapper à 3-pts et pendant cinq minutes, les troupes de Jean-Aimé Toupane ne trouvent plus le chemin du panier. L’Espagne en profite, reprend la dynamique et passe un 13-2 pour conclure le troisième quart-temps (46-49).

La prolongation tendait les bras aux Françaises…

Les difficultés offensives perdurent pour la France en quatrième quart-temps mais la défense tient, même si l’Espagne parvient à garder l’avantage avec quelques gros shoots après des possessions mal embarquées. Les paniers primés d’Awa Fam (21 points, 9 rebonds) et Elena Buenavida vont faire mal aux Bleues.

Un panier primé, enfin, de Romane Bernies permet à la France d’y croire encore, mais l’Espagne répond immédiatement et la tentative de Valériane Ayayi est ensuite contrée.

Il faut trois points pour aller en prolongation, Iliana Rupert a un bon tir, mais c’est manqué. La sortie de balle est en faveur de la France, les secondes s’égrènent et l’Espagne joue bien, en faisant faute. Romane Bernies marque le premier lancer, manque volontairement le deuxième et Iliana Rupert prend le rebond offensif et obtient le coup de sifflet. Malheureusement, après avoir marqué le premier, elle manque le second et l’Espagne s’impose 65-64.

Les Bleues joueront donc la médaille de bronze ce dimanche, pour la conserver peut-on dire puisqu’elles avaient gagné la petite finale en 2023, face au perdant de la deuxième demi-finale, Italie – Belgique.