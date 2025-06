Johni Broome pressé d’apprendre aux côtés de Joel Embiid

Il a été testé par 11 équipes de la ligue, mais pas par celle qui l’a drafté. Johni Broome a finalement été sélectionné au second tour, en 35e position, par les Sixers. Une équipe à laquelle la star d’Auburn a toutefois parlé.

« Je leur ai parlé lors du ‘Combine’, et on a eu une très bonne discussion. C’est juste que, vu mon emploi du temps, je n’ai pas pu aller là-bas pour un workout. Mais c’est un bon groupe. Je pense que je suis dans une bonne situation. J’arrive dans une très bonne équipe que je peux aider à gagner des matchs et à aller en playoffs », assure le joueur de 22 ans.

Des playoffs ou plus pour cette formation qui sort d’un exercice 2024/25 catastrophique, où les cadres ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets. Joel Embiid n’a ainsi pu disputer que 19 rencontres. Mais avec son retour attendu à la reprise, le rookie compte pouvoir se développer à son contact.

« Je suis un joueur des Philadelphia 76ers »

« Je vais pouvoir apprendre aux côtés de gars comme Embiid, qui joue à mon poste. C’est le MVP. Être là, lui poser des questions, apprendre de lui… Jouer avec d’excellents arrières. Je suis juste super enthousiaste à l’idée de cette opportunité », lâche celui dont l’arrivée pourrait être susceptible d’acter le départ de Guerschon Yabusele.

Johni Broome, qui tournait à 18.6 points, 10.8 rebonds et 2.1 contres dans sa dernière saison à Auburn, se définit comme un « gagnant ». « J’apporte des choses en attaque comme en défense, donc les Sixers ont fait une belle pioche », formule-t-il carrément.

Trop « vieux » avec ses cinq années en NCAA, pas impressionnant physiquement pour un pivot (2m06, 2m14 d’envergure), pas assez vif pour un ailier-fort, le gaucher va maintenant devoir se faire sa place aux Sixers. « Ça a été deux longs mois, un long processus. […] Je suis prêt à aller à Philly, prêt à bosser. Ce moment est incroyable. Je ne sais même pas comment réagir, là. Je suis un joueur des Philadelphia 76ers », termine-t-il.