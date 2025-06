Joel Embiid attendu au « training camp » des Sixers

Enfin une bonne nouvelle côté Sixers. Joel Embiid, qui a subi une arthroscopie du genou gauche en avril dernier, est dans les temps pour le démarrage de la saison prochaine. Le pivot de Philadelphie est attendu pour le camp d’entraînement de l’équipe.

Sa formation reprendra le chemin de l’entraînement au pied levé, car les Sixers ont rendez-vous avec les Knicks à Abu Dhabi pour deux matchs de présaison, les 2 et 4 octobre prochains. « Tout est en bonne voie pour être prêt à peu près à ce moment-là », vise le président Daryl Morey, de passage devant la presse pour parler de la Draft de VJ Edgecombe en 3e position.

Le dirigeant a pu échanger avec sa superstar, quelques heures en amont de la sélection de jeunes talents. « Il est très investi, il attaque sa rééducation. Il fait tout ce qu’il peut pour être sur le terrain. Il a eu une réunion avec (le chirurgien) cette semaine. Tout est, pour reprendre un terme de la NASA, nominal. Les choses se passent bien et comme prévu, et on s’attend à ce que ça continue ainsi », rassure Morey.

Pour mémoire, son intérieur sort d’une saison cauchemar avec seulement 19 matchs disputés, son plus petit quota lorsqu’il n’a pas connu de saisons blanches. Fin février, Joel Embiid avait déclaré forfait pour le restant de la saison alors que sa formation, également touchée par les blessures de Paul George, ne décollait pas.

Après avoir hésité à se faire opérer, le 3e choix – comme VJ Edgecombe – de la Draft 2014 s’était résolu à un troisième passage sur le billard pour soigner son genou gauche.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.