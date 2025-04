Présaison : les Knicks et les Sixers à Abu Dhabi

Depuis plusieurs saisons, la NBA pose ses valises à Abu Dhabi en octobre, et à l’automne prochain, ce sont les Knicks et les Sixers qui joueront deux rencontres à l’Etihad Arena. Ils succèdent ainsi aux Celtics et aux Nuggets, et ce sera le 2 et le 4 octobre 2025.

Quelques joueurs connaissent déjà ce parquet, comme Mikal Bridges et Jalen Brunson qui y avaient préparé la Coupe du monde 2023 dans les rangs de Team USA. Quant à Karl Anthony-Towns, il était là, avec les Wolves en 2023.

Côté Sixers, Joel Embiid y avait joué avec Team USA avant les Jeux olympiques de Paris, et comme la saison passée, l’affiche est de qualité si les blessés de Philaldephie sont rétablis. L’été permettra de savoir si Guerschon Yabusele portera toujours le maillot des Sixers.