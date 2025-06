Rookie Of The Year : Dylan Harper vise le triplé !

Sans surprise, les Spurs ont conservé leur 2e choix de la Draft, et sans surprise, ils ont choisi Dylan Harper, un arrière musculeux, qui va devoir trouver sa place derrière De’Aaron Fox et Stephon Castle. C’est peut-être le meilleur attaquant de cette Draft, et l’intéressé aura une certaine pression puisque les Spurs viennent de rafler les deux derniers trophées de Rookie Of The Year, avec Victor Wembanyama et Stephon Castle.

“C’est clairement un objectif pour moi de faire le triplé. Je pense que le staff et les joueurs vont me faciliter les choses pour que je puisse montrer mon talent” répond-il, avant de partager son émotion. “Je me sens bien. J’ai failli pleurer. J’ai ressenti toutes les émotions possibles à ce moment-là. J’étais prêt à rejoindre cette franchise, prêt à démarrer. Je suis juste super excité, heureux et toujours reconnaissant pour tout.”

Trouver sa place aux côtés de deux meneurs

Tout aussi fier d’être le 3e joueur d’origine philippine à rejoindre la NBA après Jordan Clarkson et Jalen Green, Dylan Harper se projette déjà dans ce jeune groupe, avide de retrouver les playoffs.

“Toute ma vie, je me suis demandé comment aller quelque part pour faire bouger les choses, et évidemment, pour aller chercher un titre. Avec ce jeune groupe, je pense qu’ils sont sur la bonne voie. Ils ont tout ce qu’il faut du front office jusqu’au responsable du matériel, en passant par le gars de la vidéo. Ils sont tous incroyables. Le coach est génial aussi. Je suis juste heureux d’en faire partie maintenant.”

Et comment envisage-t-il son rôle aux côtés de De’Aaron Fox et Stephon Castle ?

“Quand tu joues avec des joueurs aussi talentueux, ton propre niveau de jeu s’élève. Quand il y a autant de meneurs sur le terrain, tu peux vraiment écarter le jeu. Ça rend le match tellement plus facile pour tout le monde. Avoir la chance d’être sur le terrain avec eux, c’est génial” conclut-il ainsi.