Les Suns ne voulaient pas laisser passer Rasheer Fleming

Déjà présent la veille, il a dû patienter le deuxième soir pour entendre son nom appelé. Attendu en fin de premier tour, Rasheer Fleming, qui parle d’une « longue (première) soirée », a finalement été sélectionné comme premier choix du second tour de la Draft (31e). Officiellement par les Wolves, qui s’étaient entendus avec les Suns pour monter un échange.

La franchise de l’Arizona, qui a multiplié les « swaps » dans la soirée, a lâché son 36e choix ainsi que deux futurs seconds tours de Draft pour s’offrir l’intérieur. « Tout s’est passé tellement vite, c’était une super expérience. C’est un sentiment un peu fou. Non, même pas un peu : carrément fou », réagit l’ailier-fort de l’université de Saint Joseph qui tournait à 14.7 points (53,1%), 8.5 rebonds, 1.5 contre et 1.4 interception en 31 minutes.

Sans doute surpris de le voir encore disponible à ce stade de la Draft, les Suns n’avaient aucune intention de laisser passer leur chance. « Ses données physiques athlétiques sont clairement hors normes. Quand on regarde les bases posées avec certaines de nos actions récentes, on commence à voir se dessiner un profil de joueurs avec une vraie qualité humaine, qui aiment vraiment jouer. Des gars qui veulent progresser, qui vont travailler pour progresser », défend Brian Gregory, le GM.

Une grosse confiance en soi

Le dirigeant décrit une recrue d’une grande envergure avec de la solidité physique, et un niveau de dureté et de combativité « qui sont si importantes pour nous. Il a très bien shooté à 3-points, il provoque des déviations, il contre des tirs : toutes ces choses qui montrent à quel point il est actif en défense. »

Le fait d’avoir été autant désiré est apprécié par le futur rookie. « C’est tout ce que je peux demander d’une équipe, qu’elle me veuille vraiment, vraiment. Pas juste à 80%, pas du genre ‘Bon, s’il vient, tant mieux…’ Non, c’est clair, c’est net : ils me veulent vraiment. Et c’est un peu le même ressenti quand j’étais à St. Joe’s : ils pensaient vraiment que je pouvais m’intégrer à l’équipe, que je pouvais être un bon ajout au programme. C’est un super, super sentiment », insiste-t-il.

Ce dernier, qui prend comme modèle Jaden McDaniels, débarque dans l’Arizona avec une bonne dose de confiance en lui. « Peu importe si quelque chose tourne mal, si je ne rentre pas mes tirs ou quoi que ce soit, ce dont je doute, vous pouvez être sûrs d’une chose : je vais donner beaucoup d’énergie. Je vais continuer à jouer dur, quoi qu’il arrive ».