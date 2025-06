Des opportunités pour Noah Penda et Maxime Raynaud, de la patience pour Mohamed Diawara ?

Et de trois qui font six. La France aura donc compté pour un peu plus de 10% de cette Draft 2025 avec un record de six joueurs draftés sur les 59 retenus. Après Noa Essengue (Bulls), Joan Beringer (Wolves) et Nolan Traoré (Nets), ce sont Noah Penda (Magic, 32e choix), Maxime Raynaud (Kings, 42e choix) et Mohamed Diawara (Knicks, 51e choix) qui rejoignent la NBA. Les trois Tricolores sélectionnés jeudi lors du deuxième tour ne devraient toutefois pas avoir les mêmes chances la saison prochaine.

Pour Noah Penda, cette place en début de deuxième tour devrait lui assurer une place dans l’effectif du Magic, assure le spécialiste draft d’ESPN, Jonathan Givony. Il faut dire qu’Orlando est allé chercher ce 32e choix dans un échange avec les Celtics contre les 46e et 57 choix de cette Draft 2025 et deux futurs deuxièmes tours 2026 (le plus favorable entre Orlando et Detroit) et 2027 (le plus favorable entre Orlando et Boston). Le président des opérations basket floridien Jeff Weltman a expliqué avoir voulu être agressif pour monter haut dans ce deuxième tour et récupérer le joueur du Mans.

Le Magic voulait absolument Noah Penda

“Noah est un joueur vraiment unique” a-t-il décrit. “Il fait plus de deux mètres, une envergure de 2,13m, probablement autour des 113 kilos (110 lors du Draft Combine, ndlr) et il est exceptionnellement doué. Il dribble très bien, c’est un très bon passeur et un excellent défenseur. La première fois qu’on l’a vu lors d’un de nos premiers voyages en Europe cette année, il nous avait frappé comme un des joueurs à signaler pour le reste de la saison. Nous l’avons suivi de très près.”

Jeff Weltman a ajouté que le Magic avait déjà songé à prendre Noah Penda avec le 25e choix, avant de se rabattre sur l’arrière Jase Richardson. L’occasion de grimper dans ce deuxième tour était en revanche trop grande, alors que le Français avait été invité par la franchise à venir découvrir les installations avant la Draft et s’entraîner.

“Il avait fait une très bonne visite avec nous sur le parquet et en dehors. Vous savez à quel point l’humain est important pour nous. Nous avons tout simplement senti qu’il avait cet ADN Magic. C’est un joueur très complet avec un QI exceptionnellement haut, il est très intelligent des deux côtés du terrain. Ses statistiques en interceptions, ballons déviés et contres sont de très haut niveau. Et il peut défendre sur plusieurs postes.”

Meilleur jeune de la saison en Betclic Elite, Noah Penda va pouvoir rentrer dans la rotation aux postes 3-4 derrière les deux stars de l’équipe Paolo Banchero et Franz Wagner, tout en apportant un style de jeu différent des Tristan Da Silva, Jonathan Isaac et Caleb Houstan, avec “beaucoup d’énergie” comme le joueur de 20 ans l’a lui-même décrit. “J’ai beaucoup progressé ces trois dernières années en France, donc je pense être prêt pour être sur un parquet NBA parce que je peux défendre sur plusieurs positions et je ne fais pas beaucoup d’erreurs en attaque” a ajouté le futur numéro 93 du Magic. “Mais je pense que je vais évoluer, et je serai capable de faire bien plus avec la façon dont on travaille aux Etats-Unis.”

Noah Penda a également mis en avant ses souvenirs d’Orlando époque Dwight Howard, évoquant une franchise “mythique“. Et qui va poursuivre son rajeunissement avec ambition, surtout avec l’ajout de Desmond Bane cet été.

Maxime Raynaud reste en Californie, Mohamed Diawara pourrait rester en Europe

Comme Noah Penda, Maxime Raynaud pourrait lui aussi se frayer une place dans l’effectif des Kings. Le pivot va vivre un court déménagement, à peine 200 kilomètres entre Stanford et Sacramento, qui l’a récupéré avec le 42e choix. L’ancienne star du Cardinal était attendue plus haut dans la hiérarchie, possiblement dès le premier tour. Mais le Français a peut-être bien fait d’attendre. Si les Kings peinent à trouver la constance, alternant entre saisons surprises et déceptions, il y avait une place dans la rotation des pivots derrière Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. Maxime Raynaud va pouvoir apporter ses qualités au tir qui manquaient au poste cinq, tout en amenant sa taille et ses qualités au rebond, dans la droite lignée de Sabonis, leader de la ligue cette saison.

Mohamed Diawara pourrait, lui, devoir être un peu plus patient. Les Knicks ont fait le pari de le sélectionner en fin de deuxième tour, mais sans garantie de pouvoir lui offrir une place rapidement dans l’effectif. Le New York Post explique ainsi qu’il sera très vraisemblablement présent pour la Summer League, mais que New York va aussi devoir surveiller de très près ses finances et pourrait ainsi choisir de laisser l’ailier français en Europe pour ne pas avoir à le comptabiliser dans la masse salariale.

Le joueur de 20 ans dispose d’encore un an de contrat à Cholet, où il vient de signer sa première saison pleine en Betclic Elite. Fort athlétiquement, Mohamed Diawara reste encore un talent brut, qu’un passage prolongé dans les Mauges (ou ailleurs) pourrait aider à développer, même si les responsabilités et les temps de jeu sont plutôt dilués à CB. Aux Knicks, Mohamed Diawara retrouverait Pacôme Dadiet, drafté la saison passée et avec qui il avait fait équipe lors du tournoi de Patras en 2022 avec la Next Generation Team, aux côtés également du nouveau joueur des Nets Ben Saraf.

Le finaliste de la conférence Est, qui avait un temps envisagé un trade pour monter à la 31e place pour récupérer Rasheer Fleming précise le NY Post, doit avant cela trouver le successeur de Tom Thibodeau sur le banc.