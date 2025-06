De nouveaux clichés de la sublime Air Jordan 11 « Gamma Blue »

Jordan Brand continue de faire saliver les amateurs de la Air Jordan 11. La marque au Jumpman a partagé de nouveaux clichés du coloris « Gamma Blue » qui clôturera l’année 2025 en décembre prochain.

Clairement, le modèle envoie du lourd avec une base en cuir verni noir complétée par une partie supérieure en mesh, également noir. Le tout est bonifié de discrètes finitions en jaune, comme le 23 présent sur le haut du talon, et de deux « Jumpman » en bleu ciel. On retrouve ce même bleu ciel sous l’arrière et l’avant du pied de la semelle extérieure translucide.

Encore un peu de patience puisque la Air Jordan 11 « Gamma Blue » est annoncée pour le 13 décembre, au prix de 230 dollars.

(Via SneakerNews)