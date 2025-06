Ace Bailey a vraiment tout essayé pour sortir du Top 5 de la Draft

La campagne pré-Draft de Ace Bailey aura beaucoup interrogé cette année, celui-ci annulant par exemple un « workout » avec les Sixers à quelques jours de l’événement… et ne rencontrant carrément aucune équipe en amont !

À tel point que, comme l’ont annoncé les prédictions, il a finalement glissé à la Draft, n’étant choisi qu’en 5e position par le Jazz, alors qu’il a longtemps été prévu dans le Top 3. Une destination qui n’avait visiblement pas l’air de l’enchanter sur le moment, d’autant qu’il ignorait complètement que Utah s’intéressait à lui.

« Je contrôle ce que je peux contrôler. Les gens ressentent ce qu’ils ressentent. Mais mon équipe et moi… Moi je me concentre sur le basket et eux font leur boulot » avait réagi après coup l’ailier de 18 ans.

Selon ESPN, Ace Bailey et ses représentants seraient même allés encore plus loin ces derniers jours, indiquant tout simplement à une équipe bénéficiaire d’un choix dans le Top 5 (donc les Mavericks, les Spurs, les Sixers, les Hornets ou le Jazz…) de ne pas le sélectionner, car il ne rejoindrait de toute façon pas l’équipe ! Et parce que les Wizards (6), les Pelicans (7) et les Nets (8) l’attiraient davantage ?

Son agent, Omar Cooper, a tenté d’éteindre toute polémique : « Toutes les équipes ont pu le voir s’entraîner à Chicago : il a passé 18 entretiens et tout le monde a eu accès à son dossier médical. […] Personne n’avait rien dit quand Davion Mitchell a annulé un workout avec les Raptors ou quand Evan Mobley a fait pareil avec les Cavaliers, qui ont fini par le drafter. Il n’y a rien eu d’inhabituel dans le processus pré-Draft d’Ace Bailey. »