Décidé à briller, Jonathan Kuminga peut-il rester aux Warriors ?

Bien que le propriétaire de la franchise Joe Lacob aimerait le conserver, le divorce entre Jonathan Kuminga et les Warriors semble inévitable cet été. En effet, d’un côté, les ambitions du joueur sont importantes quand, de l’autre, Steve Kerr ne peut pas vraiment lui offrir la place qu’il espère, ni le salaire qui va avec, les finances de Golden State étant déjà très lourdes.

L’absence de Stephen Curry après le premier match de la demi-finale de conférence face à Wolves a confirmé le talent de Jonathan Kuminga, quand on lui donne de l’espace, des minutes et des shoots. Il avait alors tourné à 24.3 points de moyenne à 55% dans les quatre matches suivants. Cet échantillon doit devenir la norme chez le Congolais.

« C’est ce que j’avais en tête. Les choses prennent du temps mais j’ai le sentiment que je suis à un stade où ça doit être ma priorité, d’être un joueur sur lequel on s’appuie. Je veux être All-Star, plusieurs fois. Je veux être un grand joueur », décrit-il pour The Athletic. « Peu importe où je serai, peu importe si ce sont avec les Warriors ou ailleurs, c’est ce que je veux. Je veux voir ce dont je suis capable, je sais que je le peux. Je veux vraiment voir car je n’ai jamais eu cette chance. »

Avoir un rôle plus affirmé et régulier

Le problème, et Steve Kerr l’a admis, c’est que placer le Congolais à côté de Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, jusqu’à maintenant, ça ne fonctionne pas. Ce n’est pas un hasard si les meilleurs moments de Jonathan Kuminga cette saison ont eu lieu quand Jimmy Butler n’était pas encore arrivé, ou quand Stephen Curry s’est blessé.

« Je l’ai fait ici ou là mais ça n’a jamais été un rôle constant qui m’a été offert », se lamente-t-il. « C’est arrivé seulement pendant cinq ou dix matches. Je veux un rôle régulier. Je sais ce que je peux apporter, je sais le travail que je fais. »

Son avenir semble donc s’écrire loin de Golden State. Vers Chicago ou Miami ? Ou peut-être Sacramento qui aurait aussi un œil sur sa situation, d’après nos confrères de The Athletic.

« Je fais confiance à mon agent. Je veux en savoir plus sur les transferts, sur le sign-and-trade, sur comment le contrat fonctionne. Je veux en apprendre plus là-dessus. Mais globalement, je suis concentré sur mon jeu, sur mon travail. Meilleur je serai, mieux je pourrai me montrer quand j’aurai ma chance », annonce l’intérieur de 22 ans. « Je veux que les gens se disent, peu importe où je serai, que je mérite d’être ici, que j’ai travaillé dur pour ça. Je veux pouvoir faire des choses spéciales. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.