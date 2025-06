Le patron des Warriors toujours très attaché à Jonathan Kuminga

Les difficultés du dossier Jonathan Kuminga sont connues pour les Warriors cet été. Et visiblement, plusieurs franchises – Miami et Chicago – aimeraient en profiter pour recruter le jeune joueur de Golden State. Mais on sait aussi que, dans la mesure du possible, les dirigeants californiens voudraient le conserver. Joe Lacob en premier.

« C’est difficile car on devient proche de tous les joueurs. Donc oui, ce serait sans doute compliqué de perdre quelqu’un qui est là depuis quatre ans. Il fait partie de notre franchise et c’est un bon gars », déclare le propriétaire de la franchise.

Néanmoins, il ajoute que c’est aussi « un business » et que les Warriors doivent « faire ce qu’il y a de mieux pour construire une équipe ». Pour rappel, Jonathan Kuminga est « free agent » protégé et les Warriors pourront donc s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure et garder le Congolais. Sauf que les finances de la franchise ne permettent pas d’aller très loin au niveau du salaire.

La volonté est là, mais les dollars pourraient bien manquer. Ce qui va rendre le divorce encore plus dur, s’il devait arriver à partir de l’ouverture du marché, le 30 juin…

« Il en faudra beaucoup que je ne m’aligne pas sur l’offre », annonce Joe Lacob. « Mais, encore une fois, on doit observer notre équipe et prendre la meilleure décision. C’est à Mike Dunleavy Jr. (le GM) de prendre ces décisions et d’indiquer au propriétaire ce qu’il faut faire. Ça va vite se faire, on n’aura pas attendre encore longtemps. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.