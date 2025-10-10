Jayson Tatum compte bien rejouer dès cette saison

Il y a quelques semaines, malgré une rupture du tendon d'Achille survenue en mai, on se demandait déjà si Jayson Tatum allait pouvoir rejouer dès cette saison avec Boston. Il faut dire qu'il est plutôt précoce au niveau de sa convalescence, remarchant sans botte de protection dès août et revenant à l'entraînement dès septembre.

Mais plus les jours passent et plus on comprend que l'ailier All-Star n'a pas l'intention de vivre une année blanche. C'est ce qu'a justement confirmé Shams Charania, lors du Pat McAfee Show.

« Les Celtics ne l'ont pas annoncé forfait [pour la saison] et ils se montrent prudemment optimistes [quant à son retour en cours de saison] » a d'abord lancé le journaliste d'ESPN. « Mais Jayson Tatum a de toute évidence pour objectif de rejouer [dès cette saison] et on verra s'il en est capable d'ici février, mars ou avril… »

Prendre le temps d'écouter son corps

Ce jeudi, Jayson Tatum a carrément publié une vidéo de lui en train de dunker, après les extraits où on le voyait courir, dribbler et shooter. De quoi renforcer l'idée d'un retour en cours de saison, sans doute rendu possible par une opération immédiate, censée augmenter ses chances de rétablissement rapide.

Lors du Media Day des Celtics, l'intéressé jouait en tout cas la carte de la prudence, puisqu'il ne veut surtout pas se précipiter et risquer une rechute, en tirant trop sur son corps…

« Je n'ai aucune pression. Aucune pression de revenir avant d'être à 100%. Aucune pression de Brad Stevens, de Joe Mazzulla, de la franchise. Le plus important, c'est d'être à 100%, d'être en bonne santé quand je vais rejouer » annonçait-il simplement, alors que les résultats de Boston conditionneront fortement cet éventuel retour à la compétition.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.