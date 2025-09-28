Matchs
Jayson Tatum rouillé… mais déjà de retour à l’entraînement

Jayson Tatum a partagé une vidéo dans laquelle on le voit déjà courir, dribbler et shooter. Clairement, l'ailier des Celtics vise un retour en cours de saison…

Jayson Tatum avec les CelticsC'est une vidéo qui ne va pas manquer d'alimenter les fantasmes des supporters de Boston. Jayson Tatum y partage ainsi son retour à l'entraînement, pour des séances individuelles évidemment, quatre mois et demi après sa rupture du tendon d'Achille. Néanmoins, alors qu'il parlait simplement de faire du jogging jusqu'à présent, on y voit l'ailier des Celtics effectuer des courses, des dribbles et shooter… presque normalement.

On comprend mieux pourquoi le champion 2024 n'a jamais voulu annoncer faire l'impasse sur la saison à venir.

« Pour mon équipe, pour les médecins, pour la franchise et pour moi, la chose la plus importante, c'est que je me rétablisse complètement et que je revienne à 100%, sans rien précipiter » expliquait-il ainsi récemment. « Mais je n'ai jamais dit que je ne rejouerais pas de la saison, ou quelque chose de la sorte… »

« Rouillé comme jamais »

Clairement, Jayson Tatum a bien l'intention de revenir au jeu cette saison. Tout l'enjeu maintenant est d'éviter une rechute, en ne forçant pas trop vite sur un tendon d'Achille encore en cours de cicatrisation.

« J'ai un objectif en tête » assurait toutefois l'ailier sur la date de sa reprise. « Comme je le dis, je ne m'entraîne pas et je ne fais pas de la rééducation six jours par semaine sans raison. »

Sur la vidéo, le sextuple All-Star conclut sa séance d'entraînement en expliquant être « rouillé comme jamais ». Évidemment, et le chemin vers la compétition est encore long mais, mentalement, il peut déjà savourer cette étape.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9
2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7
2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4
2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4
2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9
2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1
2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9
2024-25 BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
