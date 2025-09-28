Jayson Tatum rouillé… mais déjà de retour à l’entraînement

C'est une vidéo qui ne va pas manquer d'alimenter les fantasmes des supporters de Boston. Jayson Tatum y partage ainsi son retour à l'entraînement, pour des séances individuelles évidemment, quatre mois et demi après sa rupture du tendon d'Achille. Néanmoins, alors qu'il parlait simplement de faire du jogging jusqu'à présent, on y voit l'ailier des Celtics effectuer des courses, des dribbles et shooter… presque normalement.
On comprend mieux pourquoi le champion 2024 n'a jamais voulu annoncer faire l'impasse sur la saison à venir.
« Pour mon équipe, pour les médecins, pour la franchise et pour moi, la chose la plus importante, c'est que je me rétablisse complètement et que je revienne à 100%, sans rien précipiter » expliquait-il ainsi récemment. « Mais je n'ai jamais dit que je ne rejouerais pas de la saison, ou quelque chose de la sorte… »
« Rouillé comme jamais »
Clairement, Jayson Tatum a bien l'intention de revenir au jeu cette saison. Tout l'enjeu maintenant est d'éviter une rechute, en ne forçant pas trop vite sur un tendon d'Achille encore en cours de cicatrisation.
« J'ai un objectif en tête » assurait toutefois l'ailier sur la date de sa reprise. « Comme je le dis, je ne m'entraîne pas et je ne fais pas de la rééducation six jours par semaine sans raison. »
Sur la vidéo, le sextuple All-Star conclut sa séance d'entraînement en expliquant être « rouillé comme jamais ». Évidemment, et le chemin vers la compétition est encore long mais, mentalement, il peut déjà savourer cette étape.
