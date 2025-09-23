Et si Jayson Tatum revenait… dès cette saison ?

Jayson Tatum sait mieux que personne que « c'est la question à un million de dollars » : quand reviendra-t-il sur les parquets avec les Celtics, plus de quatre mois après sa rupture du tendon d'Achille ?

« Pour mon équipe, pour les médecins, pour la franchise et pour moi, la chose la plus importante, c'est que je me rétablisse complètement et que je revienne à 100%, sans rien précipiter » assure-t-il dans un premier temps dans l'émission Today With Jenna & Friends. « Mais je n'ai jamais dit que je ne rejouerais pas de la saison, ou quelque chose de la sorte… »

Depuis sa douloureuse blessure, Jayson Tatum ne ménage pas ses efforts, remarchant sans botte de protection depuis août, et il met donc tout en oeuvre pour revenir au plus vite (et encore plus fort ?) avec Boston.

« J'ai un objectif en tête » prévient l'ailier, qui s'assure déjà de montrer l'exemple à l'entraînement. « Comme je le dis, je ne m'entraîne pas et je ne fais pas de la rééducation six jours par semaine sans raison. »

En attendant son retour, c'est Jaylen Brown qui occupera le rôle de leader des Celtics, en transition mais pas en reconstruction, et qui s'apprêtent en tout cas à entrer dans une nouvelle ère.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.