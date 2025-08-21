Jayson Tatum et « les six semaines les plus dures » de sa vie

Depuis qu'il s'est rompu le tendon d'Achille, il y a maintenant plus de trois mois, Jayson Tatum n'est apparu publiquement qu'à une reprise. C'était au camp d'entraînement des New England Patriots (NFL) et on l'avait d'ailleurs vu remarcher sans sa botte de protection.

Une bonne nouvelle pour les Celtics comme pour l'ailier et, en plein pendant sa rééducation, la NBA a partagé un clip où il nous en dit davantage sur sa situation personnelle.

« La rééducation, c'est laborieux… Ça me prend six jours par semaine. Mais je commence à aller un peu mieux. Je n'ai plus ma botte de protection désormais. De meilleurs jours arrivent, mais j'essaie juste de prendre les choses au jour le jour. Il faut faire preuve de résilience. »

Pour l'heure, on ignore si Jayson Tatum rejouera la saison prochaine mais, à l'image de Tyrese Haliburton ou de Damian Lillard, on imagine qu'il devrait faire une croix sur tout l'exercice 2025/26. Malgré une opération quasi immédiate, censée augmenter ses chances de rétablissement rapide.

« Les six premières semaines… Ça a sans doute été les six semaines les plus dures de ma vie. Il faut juste l'accepter et réaliser que ça s'est produit. Maintenant, je dois tout faire pour redevenir celui que j'étais et rejouer » a ajouté le All-Star de 27 ans.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.